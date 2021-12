Bárbara Rey y Bigote Arrocet coincidieron en varias ocasiones en el plató de ‘Secret Story’, siendo aquí precisamente donde comenzó una bonita amistad. Se llevan de maravilla, tanto que incluso acuden juntos a eventos en la capital. El último en el reconocido hotel de Madrid, Wellington, donde acudieron este lunes juntos y del que se fueron del mismo modo. Se mostraron animados y sonrientes, sin embargo, la buena sintonía no sería lo único que les une. Allí se había organizado una fiesta de Navidad, una cita en la que derrocharon complicidad y en la que, según algunos testigos, confirmaron que estaban juntos. El portal ‘Info lujo’ asegura que Bigote Arrocet y Bárbara Rey llevan tres meses conociéndose, aunque hasta ahora ni se había filtrado nada, ni tampoco había pistas que hicieran sospechar.

SEMANA ha tratado de ponerse en contacto con los protagonistas y ninguno responde a las llamadas, por lo que no podemos confirmar el inicio de este noviazgo. En sus últimos movimientos se puede ver que se encuentran a gusto junto al otro, siendo esta misma semana cuando habrían contado a su círculo que ha cambiado su situación sentimental. Una nueva pareja que, según el citado medio, contaba a varios invitados a la fiesta, entre los que se encontraba Luis Miguel Rodríguez, que están juntos y felices antes de que termine el 2021.

Cabe recordar que no es la primera vez que Bárbara Rey y Bigote Arrocet copan titulares, aunque por un motivo muy distinto. Fue hace solo unos meses cuando la ex vedette defendió al chileno frente a las Campos, criticando tanto a María Teresa como a sus hijas, Terelu y su hermana Carmen. «Si Teresa se sabe defender ella solita, vosotras no os metáis», ha añadido. «Si la relación ha estado bien hasta ese momento y por lo que sea ha decidido dejarlo, pues lo que tienes que hacer es guardar silencio, sobre todo las hijas», dijo.

(Noticia en elaboración)