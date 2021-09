La Palma está viviendo una situación desoladora y son muchos los vecinos que han tenido que ser evacuados tras la erupción del volcán. Numerosos famosos se han solidarizado con ellos.

Tras ocho días de terremotos el volcán de La Palma ha entrado en erupción. Se ha producido tan explosión que se estima que entre 5000 y 10.000 personas tengan que ser evacuadas de sus casas. Hay alerta por incendio y son muchos los que están preocupados por una situación que los expertos preveían como cercana, aunque no tan a corto plazo. De momento, vecinos de la zona han visto cómo la lava se ha llevado por delante varias casas y hasta cinco carreteras, consecuencias que pueden multiplicarse y empeorar en las próximas horas. Y es que no solo lo material está en peligro, ya que el aire que ahora se respira puede ser nocivo tanto para las personas como para los animales por la ceniza que contiene. En redes sociales los vídeos que circulan son desoladores y alarmantes, publicaciones que han impactado tanto a anónimos como a rostros conocidos. Paula Echevarría o Rozalén son solo algunas de las famosas que han utilizado sus cuentas personales de Instagram para apoyar a todos aquellos que están sufriendo este terrible acontecimiento.

En su mayoría todos están compartiendo la misma imagen: el volcán en plena erupción. El objetivo del mensaje es tratar de apoyar en el que puede ser el momento más difícil de sus vidas y, aunque no a todos les toca de cerca, a algunos sí. Cabe destacar que tanto Sara Sálamo como Ariadne Artiles son de origen canario, lo que sin duda hace que vivan la histórica erupción de otro modo. Mientras Sara Sálamo afirma tener el corazón encogido, Ariadne Artiles ha ido más allá y ha compartido un texto muy aplaudido entre sus seguidores. La modelo cree que la tierra nos está recordando que hay que cuidarla y así lo ha compartido ella misma: «Erupción histórica del volcán de La Palma. Nuestra isla bonita hoy nos habla, la tierra tiene su propio lenguaje, un lenguaje que nosotros, sus habitantes nunca entenderemos…».

Actrices como Paula Echevarría ha escrito un escueto, pero directo comentario con el que abraza a toda la isla. La intérprete suele empatizar con aquellos que hacen frente a catástrofes y esta ocasión no ha sido menos para ella. «La Palma os mando todo mi amor», dice. Un mensaje muy similar al de la cantante Rozalén, que dice «¡Ay! Toda la fuerza para La Palma » o al de la presentadora, Nuria Roca, quien ha escrito en su perfil: «Cuando el espectáculo de la naturaleza y la civilización son incompatibles…Todo mi apoyo a la gente de La Palma en estos momentos tan difíciles».

Otros como India Martínez se ha solidarizado con los habitantes de La Palma, que escribe «¿Cómo este espectáculo de la naturaleza puede ser tan bello como desolador? Mi apoyo y un abrazo enorme a mi gente de #lapalma», Blanca Romero, que dice «palmeros todo mi amor» o El Cordobés que insiste en el cariño que envía a la isla. «Todo mi cariño y apoyo para #LaPalma y su gente en estos momentos difíciles en los que todos os acompañamos en vuestra incertidumbre y dolor. Os mando un fuerte abrazo con el corazón», comenta. Eso sí, la que más ha alzado la voz ha sido Bibiana Fernández, quien ha posteado un largo texto en el que denuncia no solo este suceso, sino también la marcha Nazi que ha tenido lugar en el madrileño barrio de Chueca este fin de semana.

«Durante dos días viví en una burbuja charla, comida, risas, ajena al teléfono y la televisión, pero dos imágenes me llenan de dolor. Pérdidas en una en #laislabonitalapalma, personas que van a perder sus casas y todos los esfuerzos de su vida, la segunda es menos tangible, pero igual de dramática, perdida de libertad. Madrid ha sido cuna de ciudad abierta y libre, el barrio de Chueca se vio invadido por un grupo de ultras al grito de fuera sidosos, Dios mío, quienes hemos perdido a tantos seres amados ese grito se nos clava como un cuchillo, no hablo ya de que las instrucciones no lo permitan la sociedad civil no puede permitírselo, la libertad es de todos, cuando las barbas de ti vecinos veas quemar. Mi solidaridad y cariño para que esto, lo segundo no se vuelva a repetir, y todo mi cariño para esa isla paradisíaca que en mis viajes fue siempre tan cariñosa», dice la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’.