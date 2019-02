Bibiana Fernández estrena nuevo rostro y cuerpo por su 65 cumpleaños

Este miércoles 13 de febrero, Bibiana Fernández cumple 65 años. Una fecha redonda por la que ha querido darse un pequeño regalo: unos labios nuevos y un vientre plano. Ella mismo lo ha desvelado sin problema alguno. De hecho, ha sido en ‘El programa de Ana Rosa’, donde es colaborador, y ha hablado sin tapujos de lo complicadas que son estas recuperaciones. Pero eso sí, ella está muy feliz.

Bibiana Fernández: más joven que nunca

Se habría mantenido alejada de la televisión un tiempo debido al post operatorio. Según ha confesado la colaboradora, le encantaría tener el mismo cuerpo y la misma cara que tenía cuando tenía 40 años. Queriéndose quitar de encima 25 años decidió hacerse una abdominoplastia, un procedimiento de cirugía estética en el que se corrigen los defectos del abdomen, (tanto en la piel, como en la grasa y la musculatura). Consiguiendo así mejorar su aspecto y teniendo un vientre plano.

Quería recuperar la silueta y el rostro de hace 25 años

Pero no es el único retoque se ha realizado. En el rostro ha lucido unos nuevos labios. Bibiana ha confesado: “me han realizado un cortecito en la zona del labio“. Con esta operación ha conseguido reducir el espacio interlabial de la encía. “Quería tener la cara como cuando tenía 40 años y me ha cortado parte dentro del labio”, ha dicho.

Ya ha regresado a su sillón de ‘El programa de AR’

“Hace un rato hablando con un ser que adoro @paulekaitz sobre mi cumpleaños. Sí cumplo 65 tacos, y me dijo no lo digas. Te adoro, pero me he hecho con el material de mi sueños, hice filigrana para hacer posible que el verbo se hiciera carne, y sería desleal con mi vida si no la reivindicara entera trecho a trecho cada minuto vivido. Aviso a navegantes y lo hago completamente en serio”, comenzaba diciendo.

Y añade: “Empiezo a prepararme para los próximos 65, es verdad que no puedo comprometerme porque no depende exclusivamente de mi, pero si la curiosidad, las ganas, la vehemencia y la pasión son herramientas para construir ese futuro, ahí estaré la que avisa no es traidor , viva la Vida, esto es un gran banquete y hay gente que pasa hambre y no hablo de pan”, compartía ella en las redes sociales anunciando su cumpleaños.

El 28 de enero bromeaba con esta fotografía

Bibiana Fernández compartió esta imagen en la que bromeaba sobre que estaba “cerrado por reforma” y una fotografía de una faja. Durante los días después, estuvo compartiendo fotografías del pasado, recordando así algunos de los mejores momentos en su vida. Tanto en su trayectoria personal como profesional.

Bibiana Fernández asegura que quería aparentar 40 años

Más contenido .....