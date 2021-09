Bibiana Fernández en base a su experiencia con Pedro Almodovar ha desmontado la versión que ofreció Victoria Abril hace solo unos días en ‘MasterChef’.

La primera gala de ‘MasterChef Celebrity’ dejó grandes momentazos. Entre ellos, el zasca que lanzó la actriz Victoria Abril al director de cine, Pedro Almodóvar. La polémica concursante aseguró que solo contrataba a actrices jóvenes y que se olvidaba de las de más de 40, una versión que ya ha desmentido parte del mundo del espectáculo. «Qué pena que Pedro Almodóvar no me quiera ver ni en pintura. La última fue hace 25 años, nene. A todos los directores les gustan las actrices a una edad. A él le gustan a los 30 y en cuanto cumples 40 se acabó«, dijo sin pensárselo ni un instante. Sin embargo, hay compañeras de profesión como Bibiana Fernández que opinan completamente diferente. “Almodóvar ha contado con Julieta Serrano, que tiene 87 años, con lo cual no es cierto que él se olvide de las actrices con más de 40 años», ha comenzado diciendo. Para ella este zasca no tiene sentido alguno y, por ello, ha salido en defensa de quien ella considera un auténtico genio.

Su experiencia y la de otras actrices actualmente dista mucho de lo que Victoria Abril ha contado en televisión. Aunque Bibiana Fernández no ha querido cargar contra ella, sí que ha dejado claro que lo que ella ha vivido no tiene nada que ver con lo relatado por Victoria. Entiende que cuente su experiencia en primera persona, pero esta no se asemeja en absoluto a la vivida por ella. «Si encuentra un papel para mujeres de 60, pues llamará a Victoria, que es una actriz como la copa de un pino, pero igual ella lo ha dicho en un momento en el que se ha sentido así”, ha dicho. La actual colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ es una espectadora más de la nueva edición del talent culinario en el que ella participó, un formato del que todavía se siente parte de la familia. «La nueva edición de ‘MasterChef Celebrity’ me parece un disparate maravilloso. Cuando has estado en MasterChef, yo creo que ya formas parte de la familia para siempre”, ha comentado.

Bibiana cosechó grandes amistades allí y, de hecho, tiene excelente recuerdo de los chefs, eso sí, no puede evitar decantarse por uno de ellos. “Yo conozco a los chefs, que son mis niños. Pepe es mi preferido, pero no porque sea el mejor, sino porque es un ser con el que tuve una relación muy especial, pero tanto Jordi como Samantha me parecen dos luces”, ha relatado. Aunque considera que es pronto para mojarse y decir quién es su favorito, Bibiana Fernández ha dejado caer un nombre de los concursantes que quién sabe si podría convertirse en ganador. “De esta edición me gustan muchos y es muy pronto para decidir cuál es mi favorito, pero Iván creo que lo puede hacer bien y David Bustamante también”, ha respondido con sinceridad.