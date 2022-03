Lo prometido es deuda. Lo sabe bien Bertín Osborne que es un hombre de palabra. El presentador aseguró a David Broncano a finales del año pasado que le agasajaría con un inaudito regalo. Y así ha sido. El conductor de ‘La Resistencia’ ha recibido, por fin, lo prometido. Nada menos que un caballo que ha sido entregado durante su entrevista en ‘Mi casa es la tuya’.

Todo surge a raíz de la visita de Bertín Osborne al espacio de Movistar+. Es habitual que el invitado lleve un regalo curioso a David Broncano. El cantante cumplió con la exigencia, pero además, le prometió un caballo. Sobre este tema hablaron largo y tendido durante la entrevista donde Bertín demostró ser un auténtico experto en la materia. «Me gustaría que me regalases un potrillo», le dijo con su habitual descaro Broncano. «¿Qué vas a hacer tú con eso?», le respondió este. «Si me regalas uno lo pico», añadió. Mientras que Bertín no esperó a realizar su promesa ante la inmediata ovación del público: «Te regalo uno». También le dijo que sería un caballo bueno y que tendría alrededor de dos años.

La promesa cumplida de Bertín Osborne

Durante su entrevista en ‘Mi casa es la tuya’, David Broncano no tardó en cuestionar a Bertín sobre un tema que estaba generando un importante interés y del que todo el mundo le preguntaba: el caballo. Una promesa que el presentador no dudó en cumplir ante la sorpresa de su invitado. «¿Esto se me va a ceder? Sigo pensando que me estás vacilando», le dijo totalmente incrédulo. «Esta es tuya. Te he dicho que te la regalo». Finalmente, el cómico ha recibido una potrilla que cuidará en un centro del norte de la Comunidad de Madrid. Por el momento, ha mantenido la incógnita del nombre que le ha puesto hasta la emisión del espacio. «No voy a decir el nombre porque ponen este fin de semana el programa, me gusta crear emoción. Se me ocurrió allí, pero está bastante guapo», dijo.

David Broncano también puso una condición ineludible para asistir como invitado al programa de Bertín. Si es habitual que veamos en el bloque final al entrevistado comer junto algunas personas importantes en su vida, el de Orcera se negó a ello. «Normalmente llevan a amigos y familia del invitado, pero dije que no quería porque me daba pudor ver gente ahí hablando de mí», aseguró el conductor de ‘La Resistencia’. Así que los invitados en esta ocasión fueron Pocholo, Boris Izaguirre y ‘El Sevilla’. La grabación tuvo lugar en el cortijo del presentador, la Hacienda San José, situada a tan solo 15 minutos de Sevilla. «Echamos unos buenos ratos. Me lo pasé muy bien en la finca de Bertín, me trataron muy bien», adelantó el humorista. Y es que, incluso, recibió clases de equitación por parte de un instructor de lujo, el mismísimo Bertín Osborne.