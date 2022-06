A corazón abierto, así ha respondido Bertín Osborne duranta su última entrevista en televisión. El popular presentador no solo ha hablado de una posible reconciliación con Fabiola Martínez, también ha reconocido que su mayor preocupación en estos momentos es el futuro de su hijo Kike. «Es estar con el corazón en la boca y el estómago encogido», ha indicado.

Bertín y Fabiola anunciaron su separación a principios de 2021 y, ahora, también se ha pronunciado sobre una posible segunda oportunidad. «En el caso de sentarme con Fabiola a hablar tendría que ser ella la que me diera a mí una segunda oportunidad», ha asegurado durante el programa ‘Viva la vida’. Asimismo ha subrayado que las que te «tienen que dar una segunda oportunidad son siempre las mujeres. No voy a venir yo ahora de machito chulito».

Bertín Osborne está cerrado al amor

Año y medio después de su separación, el presentador ha indicado que ambos están muy bien en este preciso instante. «Nosotros coincidimos en mil cosas de la vida, pero hay momentos en los que la convivencia es complicada. Ya está. No pasa nada. Seguimos siendo más amigos ahora que antes. Fíjate lo que te digo». También ha subrayado que la venezolana está «tranquila y contenta. Está muy bien. Separados estamos muy bien y cuando nos vemos lo disfrutamos todavía más. ¿Para qué? Ya lo hemos probado». Por el momento, Bertín permanece cerrado al amor. «Qué horror no me apetece nada enamorarme. No sabes la pereza que me da. Ni quiero, ni lo busco, ni nada que se le parezca. Palabra de honor», ha aseverado.

Lo único que le quita el sueño es el futuro del hijo mayor que tiene en común con su exmujer, Kike, de 15 años. «Es un tema de preocupación. No solo mío, también de cualquier padre que tenga un hijo como el mío. Que son miles. Es estar con el corazón en la boca y el estómago encogido. No hay manera de prever cómo va a acabar un niño como los nuestros», ha explicado con evidente desasosiego durante la entrevista. Además, ha reconocido que este asunto supone «un sinvivir completo». Tanto el presentador como su exmujer han hablado siempre abiertamente del estado de salud de su primogénito quien nació de forma prematura y con una parálisis cerebral.

El cantante de rancheras ha terminado su intervención recordando a uno de los principales pilares de su vida: su madre. También ha querido enviar un sabio consejo a los espectadores que le estaban viendo. «Madre es la palabra más bonita en cualquier idioma. Entonces aprovecho para decir a los que me estáis escuchando: Si tenéis madre cuidarla, disfrutarla y estar con ella porque luego la vais a echar muchísimo de menos».