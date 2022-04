El estado de salud de Jesús Mariñas es delicado. Aunque fue el pasado jueves cuando tuvo que ser ingresado, fue este fin de semana cuando conocíamos este ingreso hospitalario. Mucho se ha hablado y se ha especulado sobre su estado de salud, ya que es delicado y con pronóstico reservado. Sin embargo, poco a poco el entorno más cercano al periodista va revelando nuevos detalles sobre el estado de salud de Mariñas. La última en hacerlo ha sido Belén Rodríguez, quien mantiene una íntima relación con el que fuera colaborador de televisión. Desde su silla en ‘Sálvame‘, ha querido aclarar en qué estado se encuentra el periodista y desmentir así a todos aquellos internautas que dicen que Mariñas está despidiéndose de sus amigos, ya que su estado es tan crítico que se teme por su vida.

Jesús Mariñas permanece ingresado en el hospital desde este pasado jueves

El periodista tuvo que ser ingresado en el hospital Ramón y Cajal de Madrid debido a problemas derivados del cáncer de vejiga que padece desde hace unos años. Al parecer, una de las pastillas que toma como tratamiento le habrían producido efectos secundarios y tuvo que ser trasladado de manera inmediata hasta el centro hospitalario donde todavía permanece. Durante estos días, mucho se ha especulado sobre él. Por este motivo, Belén Rodríguez, que se ha acercado a este centro y ha podido estar con él, cuenta la última hora sobre su estado de salud y aclara cualquier rumor vertido en las últimas horas sobre el periodista.

«Los rumores decían que estaba despidiéndose de su familia y de sus amigos. No es verdad. Yo he estado con él. Está en un hospital y está enfermo, pero está muy bien de humor. Ha tenido una complicación en su enfermedad, pero dentro de lo que cabe está bien y está estable. Ya sabes que tiene muy buen sentido del humor, me lo he encontrado animado», ha dicho la colaboradora. Las noticias son esperanzadoras sobre el estado de salud y el estado anímico de Jesús Mariñas.

Además de Belén Rodríguez, Kike Calleja, desde las inmediaciones del hospital, también ha hablado sobre el estado del periodista. «El pronóstico es reservado. He podido hablar con él, estaba previsto que recibiera el alta, pero nos comentan que se va a tirar algo más de tiempo», ha dicho.

Aunque el pronóstico es reservado, se conoce que está mucho más recuperado

Como hemos dicho anteriormente, fue el pasado jueves cuando el popular periodista tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital Ramón y Cajal. Sin embargo, la noticia no trascendió hasta varios días después. Desde entonces, se han conocido algunos detalles sobre su ingreso. Su pareja, Elio Valderrama, fue el que llamó a la ambulancia después de que Jesús le dijera que no tenía apetito y dejara de hablar. Ahora ya habla con lucidez e incluso ha vuelto a comer con normalidad. Esto nos deja ver que los días en el hospital le han venido bien para recuperarse después de este problema de salud y aunque estaba previsto que este lunes abandonase el centro médico, finalmente no ha podido ser así.

Desde que el año pasado, Jesús Mariñas recibe tratamiento oncológico en el hospital madrileño en el que permanece ingresado. Sin embargo, el personal de la ambulancia que acudió a atender a Jesús quiso trasladar al periodista a otro centro médico, ya que el hospital Ramón y Cajal no es el que le corresponde por su lugar de residencia. Sin embargo, le periodista quería que fuese el Ramón y Cajal el que atendiera sus molestias, ya que es donde recibe su tratamiento contra el cáncer de vejiga que padece. Por este motivo, y tras no llegar a un acuerdo con el personal de ambulancia, tuvieron que realizar el traslado en taxi.

Anunció que padecía cáncer de vejiga a finales del 2021

Fue a finales del año pasado cuando Jesús Mariñas compartió que padecía un cáncer de vejiga. Aunque se mostró totalmente esperanzado y no dudó en señalara que lo iba a superar. El anunció lo realizó cuando llevaba un tiempo completamente apartado de los focos. La anterior vez que había aparecido públicamente fue cuando presentó su libro, ‘Jesús por Mariñas’. El característico periodista, nacido en La Coruña, lleva comentando el corazón desde hace más de medio siglo en el que ha sido testigo privilegiado de la historia social de nuestro país.

El periodista Jesús Mariñas está arropado en todo momento durante este último ingreso por su marido, el fotógrafo venezolano Elío Valderrama. El matrimonio lleva, nada menos que, 33 años de relación. El flechazo fue inmediato y pronto entablaron una buena amistad que acabaría en boda. El 18 de julio de 2016 dieron un paso más en su relación contrayendo matrimonio.