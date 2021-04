La colaboradora de ‘Sálvame’ ha acudido este lunes al plató de ‘Sálvame’, donde ha defendido a Julia Janeiro de todas las críticas que ha recibido estos días.

Julia Janeiro se ha convertido este pasado fin de semana en la protagonista de la actualidad después de que cumpliera la mayoría de edad. La expectación era máxima y la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha tenido que convivir estos días con un séquito de cámaras y de reporteros, que han buscado sus primeras fotos con 18 años y sus primeras declaraciones.

La joven ha visto aumentado el número de seguidores de su Instagram en apenas unos días, lo que la convierte en una ‘influencer’ más. Se ha hablado mucho de ella estos días, pero el hecho de saltar a la fama hace que también tenga que aprender a convivir con las críticas. Y por supuesto, no se han hecho esperar. Han sido muchos los que han hablado de su estilo durante estos días.

Después de todos los comentarios, Belén Esteban, madre de Andrea Janeiro, ha lanzado un mensaje de apoyo a la joven, a pesar de la mala relación que tiene con sus padres. Desde el plató de ‘Sálvame’, la colaboradora de televisión se pregunta que por qué tienen que meterse con sus uñas o su forma de vestir.

Belén Esteban se pronuncia sobre la mayoría edad de Julia Janeiro

Se ha hablado también de la relación que pudiera tener Julia Janerio con la hija de Belén Esteban, desmintiendo que no tengan relación: «Es mentira que las hermanas no tengan relación. Ya basta de publicar cosas que no son. Mi hija tiene dos hermanos, pero del otro no quiero hablar porque es menor», ha empezado diciendo rotunda.

Además, ha querido explicar que a pesar de la mala relación que tiene Belén con Jesulín y María José, los jóvenes han sabido dejar a un lado las polémicas en las que están envueltas sus padres: «Lo que los mayores no hemos conseguido… De Julia puedo decir que eso de que no tiene relación con Andrea, no es verdad. Julia Janeiro es hermana de Andrea», ha continuado. Ha querido hacer una advertencia a sus compañeros: «Yo respeto todas las opiniones, pero no me gustaría escuchar que cosas que no son o que pudieran hacerle daño. Los voy a respetar porque son hermanos de mi hija».

Las críticas sobre el estilo de la joven

Julia Janeiro ha recibido muchas críticas por su forma de vestir. Una de ellas de un personaje público, como Carmen Lomana, que decía rotunda sobre la joven: «Que alguien le diga a Julia Janeiro que no se puede ir vestida de negro con escote hasta la cintura un Domingo por la mañana… solo tiene 18 años y está enseñando demasiada carne. No se puede ser más vulgar. Maquillaje, uñas, un horror…», escribe.

Belén Esteban ha salido en defensa de la hermana de su hija y ha declarado que estas críticas no se deberían hacer y menos a una niña de 18 años: «Era evidente que esto iba a suceder. Me parece vergonzoso, la niña tiene 18 años, puede ir con las uñas que le dé la gana, se puede poner la ropa que la de la gana y criticar eso me parece vergonzoso», ha comentado la de Paracuellos del Jarama.