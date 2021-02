«No voy a consentir que se falte a mi dignidad», asegura la colaboradora, dispuesta a llevar a los tribunales a la mujer de Jesulín tras haberla insultado a través de las redes sociales.

Este fin de semana, Belén Esteban ha respondido a la durísima carta llena de insultos y reproches que le ha escrito María José Campanario a través de las redes sociales. Una misiva en la que acusa a la ‘Princesa del pueblo’ de llevar una vida patética, llena de mentiras, y la califica como una «princesita barata» y una «lerda» de «lengua fácil» que lleva toda su vida viviendo a costa de hablar de la vida de Jesulín de Ubrique y de su familia. La colaboradora intervenía en ‘Sábado Deluxe’ para contestar a sus duras palabras. Pero ahora ha decidido dar un paso más: tomará acciones legales contra su eterna rival.

Belén Esteban desafía a María José Campanario: «No me voy a callar»

La madrileña ha dejado claro que ya ha dicho «todo lo que tenía que decir» sobre la odontóloga, pero ha dado un golpe en la mesa para decir ‘basta’. No está dispuesta a que nadie la cuestione públicamente. Así, ha explicado en ‘Sálvame’: Me lo llevo todo por delante. Mis abogados ya me han llamado. ¡Y tiro! ¡Vamos que si tiro! Es tan fuerte… Quedas tan mal, cariño». De este modo ha anunciado que ya se ha puesto en manos de su equipo de asesores legales para demandar a María José Campanario. Y está dispuesta a llegar a donde sea: «Si ella tiene armas yo tengo un arsenal».

«Yo quiero tranquilidad, pero no voy a consentir que se falte a mi dignidad. José, eres libre para escribir cartas, para todo. Pero luego José… yo no me voy a callar. Cuando ella ha estado malita siempre he dicho que ojalá se recuperara», añadía en el programa donde trabaja.

Belén Esteban ha recordado que su hija Andreíta fue «una niña deseada con muchísimo amor» y que no va a consentir que Campanario hable de ella. «Escribe lo que quieras. Pero no te dirijas a mí. ¡Y a mi hija ni ña nombres!», decía. Asimismo, ha pedido a Campanario que tampoco mencione a su marido, Miguel Marcos. «Miguel trabaja. Miguel a día de hoy no lo he visto ni en una exclusiva el día de su vida. Así que ni le nombres. ¿Tú no has hablado de mí? ¿Qué eres, la muda de Ubrique?».

«Estoy harta de tus amenazas»

«Demándame. Aquí la única que ha estado condenada has sido tú. Demándame. No te equivoques. Estoy harta de tus amenazas. Yo estoy curada. Espero que estés curada tú de tu enfermedad: la maldad», añadía. «Qué aburrida es tu vida, cariño. Y el otro que lo permita. Os tenéis que remontar a 22 años».

La colaboradora ha explicado que no piensa ponerse en contacto con María José Campanario porque no tiene nada que hablar o aclarar con ella: «Yo con esta señora no tengo que aclarar nada porque no tiene nada que ver con mi vida. No tengo nada que aclarar con ella ni con el padre. No la voy a nombrar más. ¿Qué voy a arreglar yo?». Y se amenazaba con hablar delante de las cámaras: «Con lo tranquila que estaba yo y ahora viene la José… ¡Vale ya! ¡Que soy el caballo de Troya! Voy a hablar de la José».

Durante su intervención en el ‘Deluxe’, Belén Esteban se lamentaba de que su ex no se haya preocupado de Andrea. Y recordaba que apenas ha estado presente en la vida de su hija. «Es una vergüenza que no sepa ni dónde estudia, que no sepa ni cómo se llama su yerno. Ella no os echa nada de menos, pero también está harta. Vale ya. Lo digo de verdad porque como saque lo que hay aquí tanto tú como tu marido quedaríais muy mal. Que sea la última vez que gritas a alguien de mi núcleo familiar. No voy a entrar en más detalles. Esto es una amenaza o como lo quieras llamar. Estoy callada por la persona a la que más quiero», destacaba.

«Si quieres guerra vamos a la guerra»

En su mensaje a Campanario, le pedía: «Déjame ya. Nosotros no molestamos. No sabéis nada, no de mí, que os importo una mierda. No tenéis ni idea. Ni la conocéis. Todo el mundo sabe cómo está». Concluía de forma tajante: «Si quieres guerra vamos a la guerra».