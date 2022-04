Apenas han pasado 24 horas desde que Belén Esteban sufriera una aparatosa caída en directo en ‘Sálvame‘ y la colaboradora ya se ha puesto en contacto con sus amigos y seguidores para enviar un mensaje de agradecimiento. Han sido tantas las muestras de cariño que, a través de las redes, ha dado las gracias a quienes la han llamado por teléfono o le han enviado mensajes para preocuparse por su estado de salud.

«No estoy con mucho ánimo», reconoce Belén Esteban en un emotivo mensaje

«Muchas gracias a todo el mundo por los WhatsApp y llamadas de teléfono. Lo agradezco de corazón», arranca diciendo en su cuenta de Instagram. «Perdonad que no conteste ni coja el teléfono. No estoy con mucho ánimo, pero quiero deciros que gracias por vuestro cariño». Cierto es que está muy desanimada. Y es que, tal y como ha adelantado este martes Jorge Javier Vázquez, no ha recibido buenas noticias: tendrá que pasar por quirófano lo antes posible para solucionar su rotura de tibia y peroné.

«Los médicos han decidido operar a Belén y la operación va a ser inminente, seguramente esta misma semana», ha explicado el presentador. «Está hecha polvo, absolutamente devastada. Ha tenido que dormir en el sillón de la planta baja. No coge el teléfono a nadie porque no tiene ánimo. Y para que Belén no te coja el teléfono…», añadía. El de Badalona, que estaba junto a la madrileña cuando sufrió la caída, no se percató en su momento de las consecuencias del incidente: «Yo no sabía que era tan grave».

«En estos casos hay que hacer caso al paciente. Ella notó que se había roto su hueso. En vuestro caso hicisteis bien porque no la movisteis del lugar», ha destacado el doctor Sánchez Martos, responsable de la sección de salud de ‘Sálvame’. El médico ha explicado que la intervención quirúrgica es relativamente sencilla, ya que «el hueso no salió», pero tras ella a la ex de Jesulín le tocará permanecer de seis a ocho semanas de reposo. Tras su convalecencia «tendrá que hacer muchos ejercicios de musculación para fortalecer la zona». El médico del programa ha apuntado que esta doble fractura es algo «molesto, pero se recuperará en breve, porque es una mujer muy fuerte».

El nuevo parte de Belén Esteban confirma sus peores sospechas. Y es que nada más caer al suelo en el plató de ‘Sálvame’, donde su pie se torció por completo, comentó que quizás tendría que ser operada. Ya sea por intuición o por experiencia, la de Paracuellos vio venir que la posibilidad de ser ingresada existía. Todo ello a pesar de que en un primer momento la valoración de los médicos fue tranquilizadora.

«Tal es la hinchazón de la pierna que no la han podido inmovilizar. Es una fractura muy limpia y no tiene por qué tener complicaciones. Si no se curara de esta forma habría que operarla», decía el reportero Omar Suárez al comunicar a la audiencia que Belén se encontraba fuera de peligro.

