Belén Esteban se ha mojado acerca de la separación de Iker Casillas y Sara Carbonero y ha dado declaraciones que van a dar mucho que hablar.

La separación de Iker Casillas y Sara Carbonero sigue dando mucho que hablar. Tras once años juntos y dos hijos en común, la periodista y el exguardameta han decidido romper su relación sentimental. Después de muchos rumores, han confirmado que sus caminos se separan, una confesión que llegó justo horas después de que Kiko Matamoros advirtiera de unos delicados audios en los que él entonaba el mea culpa y reconocía su final como pareja. Después de ello, varios colaboradores de ‘Sálvame’ han anunciado que todavía había mucho por saber, siendo Belén Esteban la que ha dejado caer que varias mujeres hablarán próximamente. «Ahora van a salir muchas cosas”, ha asegurado la de San Blas. Ante este presagio, Kiko le ha intentado tirar de la lengua: “¿Públicamente podrías contar algo que sepas o intuyas que pueda saber Sara?”.

En este momento, Belén Esteban no quería entrar en demasiados detalles, pues, según ella misma, tiene un gran cariño y admiración hacia Sara Carbonero, por lo que no quiere entrar en jardines de los que es difícil salir. Poco después ha dado unas declaraciones que instantes después han sido muy comentadas en redes sociales, ya que para algunos eran totalmente inesperadas. “Sara no es tonta, creo que en estas semanas no va a haber una persona, va a haber varias mujeres que van a salir o van a mandar mensajitos indirectamente y acabarán hablando, estoy completamente segura”, ha dicho Belén, sin especificar si tenía información o tan solo era un presagio. Si bien Belén no ha querido aportar más luz sobre esta historia, sí que ha puntualizado que cree «que Sara sabe cosas», aunque por el momento no va a dar más pistas sobre ello.

No ha sido la única que se ha mojado sobre este asunto. Kiko Matamoros también se ha pronunciado sobre lo que podría cambiar la imagen de Iker Casillas si se conocieran ciertos datos de su vida. Según el tertuliano, tanto Sara como la sociedad cambiaría absolutamente la imagen que se tiene de él, eso sí, no ha desvelado a qué se refería exactamente. Sí que ha hablado sobre la existencia de otras personas durante la relación sentimental, una confesión que ha dejado boquiabiertos al resto de compañeros en plató. «Antes de conocerse ellos ya había gente que estaba en la vida de él y siguió estando», ha dicho Kiko Matamoros.

Iker Casillas y Sara Carbonero confirmaron los rumores hace tan solo unos días. Pasadas las 9 de la noche de este viernes la pareja anunció que su matrimonio estaba roto, no obstante, siguen teniendo un proyecto en común: el cuidado de sus hijos. Por ellos, tienen una excelente relación tanto entre ellos como en sus respectivas familias, tal y como se ha demostrado en una de las últimas imágenes del futbolista en sus redes. Irene, la hermana de Sara, le comenta con mucho sentido del humor, un detalle que deja claro que con sus familias políticas todo marcha bien.