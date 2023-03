Belén Esteban revela las graves secuelas de su fractura de tibia y peroné

Belén Esteban vivió el 25 de abril de 2022 el día más duro de su vida en 'Sálvame'. Justo cuando iba a hacer una prueba que le habían dicho de hacer en pleno directo, la colaboradora de televisión se cayó, sufriendo en la caída una fractura de tibia y peroné. Desde ese día, su vida ha dado un giro radical, ya que ha tenido que ser operada en varias ocasiones y a día de hoy no se ha terminado de recuperar. De hecho, se le han quedado secuelas importantes.

Así lo ha desvelado Belén Esteban en el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este pasado miércoles en tu kiosco y supermercado más cercano. La 'princesa del pueblo' ha querido revelar los problemas que tiene todavía cuando aún no se ha cumplido un año de su caída: "Estoy mucho mejor, todos los días voy a rehabilitación y me está viniendo muy bien. El único problema es que voy a tener que volver a pasar por el quirófano porque me tienen que operar de dos dedos porque de la fractura tan grande que me hice se me ha quedado el tendón cogido en los dedos y los tengo doblados", empieza diciendo.

Las graves secuelas la obligan a pasar por quirófano de nuevo

Todavía es joven y los médicos le han aconsejado operarse para mejorar su día a día: "No puedo estirarlos y el doctor me ha dicho que tienen que abrirme para cortarme los tendones y que esos dedos tengan por fin movilidad", ha continuado explicando. "Al final, al tener 49 años, creen que soy una persona joven que si no me hago esto puede tener artrosis. Yo tengo que hacer caso a mi médico".

Pero estos no son las únicas consecuencias. Belén Esteban está limitada en su día a día y tiene que tener cuidado porque todavía no puede hacer muchas cosas: "Yo que soy muy taconera, no puedo ponerme tacón. Además, no puedo conducir porque no tengo aún fuerza para acelerar y frenar", declara a SEMANA dejando claro que a pesar de todo, es positiva.

Para sobrellevar estos meses tan complicados, Belén ha tenido que recurrir a ayuda profesional para estar fuerte mentalmente. Ahora se encuentra muy bien, pero han sido momentos complicados: "El psicólogo me está ayudando mucho y sé que aunque he pasado por momentos malos, ahora tengo que mirar adelante y no puedo mirar para atrás. A ver, es verdad que cuando me pasó lo de la pierna no es que tuviera depresión, pero sí tuve una tristeza constante, pero ahora ya estoy muchísimo mejor".