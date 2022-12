Hace unos días, Belén Esteban sorprendió a todos al salir en defensa de su excuñado, Víctor Janeiro, al que considera el mejor concursante de ‘Pesadilla en el paraíso’. «Quiero que gane Víctor Janeiro, es el único que se lo ha currado y que lo ha trabajado», decía ante las cámaras. «Lo digo de corazón. Dicen que no habla, pero no es que no hable, es que no le gustan las movidas de esa casa de locos. Es el único que ha trabajado, que ha limpiado, que ha aguantado las peleas, que ha estado ahí… Mi relación personal no tiene que ver nada con esto. El que se tiene que llevar el premio es él. Y ha tenido muy buena defensa de su mujer, y no tengo contacto con ella». Sus declaraciones provocaron la respuesta inmediata de Beatriz Trapote, quien le ha dado las gracias públicamente por apoyar a su marido. Al escuchar a su excuñada, la de Paracuellos ha dejado claro que su relación con el clan Janeiro es nula: «Yo no tengo relación con ellos. Entiendo que ella hable así y se lo agradezco. No lo hago para que ella me agradezca absolutamente nada. Lo vuelvo a repetir: soy muy justa y para mí, el que tiene que ganar mañana se llama Víctor Janeiro.».

Beatriz Trapote: «Siempre hemos tenido contacto de la mejor manera»

Beatriz Trapote ha mostrado su gratitud por el gesto que Belén ha tenido hacia su excuñado. «Fue una auténtica sorpresa, me alegré muchísimo. Yo creo que Belén quiere muchísimo a Víctor. Ella dijo que no iba dentro de lo personal, pero no cabe duda todo lo que han vivido. Él siempre la acompañaba iba con ella a todos los sitios», ha recordado la periodista.

«Belén tiene presente que Víctor es un cacho de pan. Ella mejor que nadie, dentro del plató, lo sabe. Ella tiene presente que Víctor es muy buena persona. Sé que Víctor le tiene mucho cariño a Belén. El siempre la recuerda con mucho cariño y siempre, tanto a ella como a su familia. Y creo que Víctor estará encantado. Que alguien tan mediática y con tanto poder de masa lo haya apoyado es toda una alegría», ha explicado Trapote. Ha llamado la atención que ha confesado que sigue en contacto con Belén: «Siempre hemos tenido contacto de la mejor manera a través de su hija. Ya todo lo que pasó, pasó. Yo me siento muy en la línea con Belén. Le deseo todo lo mejor, que le vaya bien. Ella forma parte de nuestra familia porque Andrea es sobrina nuestra y muchas gracias por haber sacado la cara por Víctor porque creo que se lo merece».

Beatriz Trapote y Belén Esteban llevan tiempo sin hablarse