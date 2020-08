Este jueves saltaba la noticia del despido de Marta López de Mediaset por su actitud irresponsable frente al virus. Ahora, Belén Esteban habla sobre ello

Belén Esteban y Miguel Marcos han pasado unas merecidas vacaciones en Tenerife. A su vuelta, la colaboradora de televisión se ha encontrado con todo lo que había ocurrido en Mediaset esta semana atrás, cuando Marta López dio positivo en coronavirus y la cadena tomó la decisión de despedirla. El despido no fue causado por el positivo, sino por su actitud irresponsable al haber estado en una de las fiestas que organiza el Festival Starlite y no haber utilizado ni la mascarilla ni haber mantenido la distancia de seguridad, además de tener varias muestras de cariño como abrazos y besos con diferentes invitados.

Belén Esteban, sobre el despido de Marta López: «No quiero saberlo»

Esta actitud hizo que perdiera su puesto de trabajo, ya que varios programas en los que colaboraba tuvieron que ponerse en cuarentena y fueron muchos los trabajadores de Mediaset que tuvieron que quedarse en casa, ya que habían estado junto a Marta López trabajando. Belén Esteban, a su regreso de las vacaciones se ha enterado de lo que ha ocurrido y ha querido dar su opinión de lo que había pasado.

«Es que llegué el otro día… me he enterado por encima pero tampoco sé… Es que realmente cuando estoy de vacaciones no quiero saber. He escuchado pero es que no quiero saberlo, ya cuando vaya a mi trabajo ya me enteraré de las cosas”, comenzaba diciendo a Europa Press referente al despido de Marta López. Puedes ver la entrevista íntegra en el siguiente vídeo, donde además se le pregunta sobre el fallecimiento de Humberto Janeiro, padre de Jesulín de Ubrique y el que fuera su suegro.

Parece ser que Belén Esteban no ha estado viendo el programa durante sus vacaciones en Tenerife. La colaboradora ha estado disfrutando junto a su marido de la isla canaria y del sinfín de actividad y cosas que se pueden hacer en este enclave único, lo que no le ha dado tregua para conocer qué estaba sucediendo en ‘Sálvame’. Belén ha querido desconectar y recargar las pilas para la vuelta al trabajo tras los complicados meses que hemos vivido. Fue ella misma quien a su regreso a su casa de Paracuellos del Jarama compartía diferentes fotografías de su increíble y romántico viaje.

Ya es una habitual en Tenerife, pues son varios los años que lleva viajando hasta allí. Además, otro de sus destinos siempre es Benidorm, donde pasa unas vacaciones más familiares al lado de su madre. Os mostramos todas las imágenes de cómo ha vivido Belén Esteban este verano tan atípico a consecuencia de la pandemia provocada por el coronavirus. ¡No te las pierdas!