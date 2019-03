Belén Esteban, muy orgullosa de los triunfos de su novio, Miguel Marcos

Quedan apenas unas semanas para la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos, y las buenas noticias siguen llegando. La colaboradora de televisión no ha dudado en compartir el último triunfo de su prometido.

La cuenta atrás ha comenzado. Belén Esteban y Miguel Marcos se darán el ‘sí, quiero’ dentro de unas semanas, y ya está todo preparado para el gran día. Hace unos días, la colaboradora de televisión aseguraba que ya tenía las invitaciones preparadas para entregar a los asistentes a su boda.

Carlota Corredera: “Belén ya tiene todo preparado para el día de su boda y cuando digo todo, es todo”

Belén Esteban cierra otro importante detalle de su mediática boda con Miguel Marcos: las invitaciones

Pues bien, mientras esperan a que llegue el gran día, en el que no faltaran amigos y compañeros de profesión de la pareja, Belén y Miguel continúan con su rutina. De hecho, no paran de recibir buenas noticias y la colaboradora de televisión no ha dudado en hacer público el último triunfo de su prometido.

Y es que Miguel Marcos y sus compañeros han recibido un premio por la labor que desempeña trabajando en una ambulancia: “PREMIO Julia Conesa 2019. Orgullosa de mi pareja y sus compañeros por la labor que desempeñan en Paracuellos de Jarama. (AMBULANCIA MUNICIPAL DE PARACUELLOS ) ENHORABUENA a los cuatro!!”.