Para su gran día, Belén Esteban ha elegido a tres compañeros de Telecinco. ¿Y qué pasa con sus amigas de siempre,Tina, Mariví y Sole? Sus íntimas amistades conocerán el motivo, pero la gente se pregunta si esta decisión no es un desaire hacia quien les ha sido fiel durante toda su vida

La cuenta atrás para la boda de Belén Esteban ha comenzado y, aunque ella asegura que tiene todo preparado para uno de los días más importantes de su vida, eso no significa que esos detalles se hayan conocido. Por eso, cuando ayer se desveló los nombres de las tres personas que ejercerán como testigos en su enlace, todo el mundo se sorprendió al descubrir que no pertenecen a nadie de su círculo más íntimos.

16 Compañeros de profesión Belén ha optado por confiar el gran papel a tres compañeros de profesión, María Patiño, Gema López y Antonio Rossi. ¿El motivo? Ellos han estado a su lado en los momentos más complicados de su batalla con Toño Sanchís. 15 Una forma de darle las gracias Los tres periodistas conocían información importante en el caso de Belén contra su exrepresentante y, pese a todo, nunca la desvelaron. Una fidelidad que ha querido agradecer así. 14 El resto serán sus invitados de honor La boda será mediática y no solo por la novia. Entre los asistentes se encontrarán algunas de las caras más conocidas de Telecinco como Paz Padilla, Lydia Lozano, Kiko Hernández y Mila Ximénez. 13 ¿Y sus grandes amigas? Con mis amigas, tina, marivi y sole, gracias por estar a mi lado. pic.twitter.com/ay5ftv9i — Belén Esteban (@BelenEstebanM) 30 de noviembre de 2012 Una elección que ha gustado, pero que también ha sorprendido ya que la de San Blas ha dejado fuera a tres de sus mejores amigas: Tina, Mariví y Sole. 12 Siempre han estado a su lado Aunque casi nunca han aparecido en público, Belén se ha apoyado mucho en estas mujeres, sin duda, tres de las personas que más la conocen en el mundo. 11 Pero seguro que no se ha olvidado de ellas Pero conociendo a Belén es más que seguro que les ha dejado otro papel importante en su boda con Miguel. ¿Las veremos como damas de hogar? ¿Serán las encargadas de realizar los emotivos discursos? 10 Una amistad a prueba de todo Más que amigas, Tina, Mariví y Sole forman parte de la familia de la colaboradora de ‘Sálvame’. En su divorcio con Fran Álvarez, cuando estuvo malita, cuando Jesulín cargaba contra ella… Siempre han estado ahí. 9 Tampoco han tenido problemas en defender a su amiga en público 8 Mariví ha sido una de las más mediáticas 7 Tampoco se olvidaron de ella en Gran Hermano VIP Cuando la Esteban decidió entrar en ‘GH VIP’, la mayor parte de sus compañeros de Sálvame se pusieron en su contra. No así sus amigas, que se convirtieron en sus mayores fans. 6 Una amistad de la que presume en redes sociales Marivi defendiendo a nuestra Belen Esteban en el plato #DBT5GHVIP #BelenNoEstaSola pic.twitter.com/COhOktIFOZ — Belén Esteban (@BelenEstebanM) February 15, 2015 5 Hace poco, la novia fue una de ella En julio de 2016 fue quien se vistió de blanco para darse el ‘sí, quiero’. Un día que, por supuesto, Belén no se perdió. 4 El comienzo de todo “Los próximos, nosotros…”, escribía la colaboradora televisiva en una fotografía en la que aparecía acompañada de su chico. 3 A pesar de todo habrá dos invitadas mucho más especiales Ni Tina, ni Mariví, ni María Patiño, las dos invitadas más especiales en la boda de Belén serán su madre y su hija. 2 Ajenas a los medios, son quienes más se alegran de verla feliz 1 El enlace será el próximo 22 de junio y su madre la verá feliz de nuevo Belén todavía tiene seis meses para ultimar los detalles de un día que, sin duda, marcará un antes y un después en la historia de la televisión.

