Belén Esteban sufrió este pasado lunes una aparatosa caída en el plató de ‘Sálvame’. La colaboradora de televisión se trasladó al momento a la clínica de la Luz en Madrid, donde le dieron el diagnostico pocos minutos después: fractura de tibia y peroné, lo que le mantendrá de baja durante ocho semanas. Después de la tarde tan complicada por la que había pasado, la de Paracuellos del Jarama llegaba a su domicilio en un coche conducido por un conductor.

Con la pulsera de identificación que te ponen en los hospitales nada más entrar, Belén Esteban llegaba a su casa. Con el rostro serio por lo que había ocurrido, la ‘princesa del pueblo’ trató de pasar desapercibida con las gafas de sol puestas. Unos minutos después de entrar en casa, su marido, Miguel Marcos, llegaba apresurado al domicilio. Lo hacía sin saber todavía cómo se encontraba su mujer.

La de Paracuellos del Jarama no quiso dar declaraciones a su llegada a casa. Estaba dolorida y visiblemente enfadada con lo ocurrido. Con una caída tonta después de jugar a aguantar en una barra, Belén Esteban sufría una caída que hacía que apoyara el pie de mala manera. Esto provocó la ruptura de la tibia y el peroné, una fractura que le obliga a estar de baja durante ocho semanas.

Belén Esteban llega a su casa con rostro serio tras estar en el hospital

Miguel Marcos será el principal apoyo de Belén en estos momentos tan delicados. De hecho, no dudó en trasladarse a casa rápidamente para ver cómo se encontraba su mujer. «Es que todavía no sé nada. Ahora voy a entrar a ver…», decía mientras abría la cerradura de su casa para ver en qué estado encontraba a su mujer. No podemos pasar por alto la cara de preocupación que tiene mientras ofrece estas declaraciones.

Belén Esteban no esperaba este contratiempo y aún siente rabia por lo que ha sucedido. Sabe que es un accidente, pero ahora no le quedará más remedio que paralizar sus proyectos y próximos viajes, ya que por delante le queda una lenta recuperación. Como mínimo tendrá que mantener reposo y no apoyar el pie en un periodo que se puede prolongar hasta dos meses. «Tenía planes próximamente, como ir a la Feria de Abril», han desvelado en el espacio de Telecinco. Ante este suceso tendrá que cancelarlos.

Miguel Marcos llega con cara de preocupación a casa

«Ya hay diagnóstico. Tiene una fractura de tibia y peroné. La buena noticia es que no va tener que ser operada, pero no va a poder apoyar el pie en un tiempo… va a tener que estar inmovilizada de seis a ocho semanas», anunciaban desde su programa poco después del incidente de la madrileña, que ha llegado a su domicilio en Paracuellos del Jarama sin hacer declaraciones. Y es que, tal y como ha destacado su compañero Omar Suárez, al dirigirse al centro médico estaba «cabreada, preocupada y ha estado llorando».

