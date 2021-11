Julia Janeiro se ha visto envuelta en un fuerte polémica después de haber protagonizado un tenso encontronazo con su expareja, Brayan Mejía, que acabó con la joven en una comisaría para interponer una demanda contra el futbolista. En medio del auténtico infierno que está viviendo la joven, Belén Esteban, que en un principio se mostraba reticente a opinar sobre el asunto, ha dado un paso al frente y no ha dudado en mostrar su apoyo a Jesulín de Ubrique y María José Campanario ante el difícil momento por el que está pasando su hija.

Según desvelaba Kike Calleja este viernes en ‘Sálvame’, Julia Janeiro interpuso una demanda contra su expareja, Brayan Mejía, el pasado 29 de octubre después de haber tenido un desagradable rifirrafe en el que el jugador de fútbol le advertía a la joven de quitarle a su gato y hablar de ella y su familia en televisión. Ante esto, y después de haber acabado en Urgencias tras un fuerte encontronazo con él, Belén Esteban ha salido a la palestra para mostrar su apoyo a la hermanastra de su hija Andrea. A pesar de no querer entrar a valorar el infierno por el que está pasando la influencer, la colaboradora de ‘Sálvame’ insistía en recalcar que la familia tenía un problemón. «No voy a comentar nada, ojalá todo salga bien«, comentaba.

De la misma forma, la de Paracuellos admitía que se había puesto en la piel de los padres de Julia Janeiro, María José Campanario y Jesulín de Ubrique, y aseveraba en mostrarse al lado de ellos. «Cuando tu hijo tiene 18 años, y todos hemos tenido esa edad y no te das cuenta de nada… Yo entiendo a esos padres. Entiendo a esos padres preocupados por esa niña«, recalcaba.

El reproche de Belén Esteban a Jesulín de Ubrique

Tal y como publicaba hace unas semanas en exclusiva SEMANA, Julia Janeiro se ha sometido a un aumento de pecho, algo que fue objeto de debate en los diversos programas de Mediaset en los últimos días. Para Belén Esteban, la la decisión de Jesulín de Ubrique y su mujer de sufragar los gastos de la operación ponen sobre el tapete las diferencias que hace el torero respecto a sus hijas. «¡Que a una se le paguen las teta y otra no se le pague la mitad de la carrera!», gritaba indignada en el plató de ‘Sálvame’. Cabreada, no podía ocultar su enfado ante este nuevo gesto del diestro con Juls que para ella es un feo más a la hija que tiene con él.

«Jesulín, qué suerte tienes de que mi hija no me deje hablar. Esa es la suerte que tienes ahora mismo. Porque si me dejara hablar se te caería la cara de vergüenza. Sé que esta noche me van a echar la bronca», añadía. «Esto es como una hija a California y la otra a Nueva York. Tienes la suerte de que no me deja hablar… ¡Y si te cuenta algo la José, que te lo cuente bien! Que no te cuenten lo que quieran luego».