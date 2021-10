La colaboradora ha lucido un diseño de Virginia Abzueta para asistir a la boda de su amiga. ¡Estaba guapísima!

Por fin ha llegado el gran día. Anabel Pantoja y Omar Sánchez se dan el ‘sí, quiero’ en la isla de La Graciosa ante la atenta mirada de 70 invitados. Entre ellos se encontraba Belén Esteban. La de Paracuellos del Jarama se ha bajado del barco que ha trasladado a los asistentes al enlace enfundada en un espectacular vestido de inspiración nupcial diseñado por la diseñadora Virginia Abzueta.

Una vez más, Belén se ha puesto en las manos de su estilista, Manuel Zamorano, que es el artífice de la mayoría de sus looks, para brillar con luz propia en la celebración de su amiga y compañera de ‘Sálvame’. ¿El resultado? Imposible que sea mejor. La madrileña lucía guapísima con un vestido en blanco roto, de pronunciado escote y con detalles en encaje. Una obra especialmente creada por y para ella.

Se trata de un vestido que ya había elegido semanas atrás. Belén, siempre cuidadosa con sus estilismos, ha confiado en esta artista para asistir a la fiesta del ‘sí, quiero’ de Anabel. «Estaba un poco nerviosa, pero es normal. Lo tiene todo preparado, pero siempre te pones nerviosa», confesaba nada más llegar a la playa.

Precisamente porque la boda es frente al mar, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha elegido como calzado unas cómodas mallorquinas. Nada de tacón para no complicarse la vida. Hoy tocaba ir guapa, sí. Pero también era preciso adaptarse al entorno: una playa recóndita al Noroeste de la isla, de apenas 700 habitantes.

Lo único que ha hecho un poco de sombra al vestido de Belén ha sido el mareo que se ha pillado tras la travesía en barco. «Me regaláis un crucero y no lo quiero», bromeaba. Asimismo, ha dejado claro que respeta la decisión de Anabel de seguir adelante con su celebración de boda: «A mí me parece bien. Cada uno que decida. Te tienes que ver en la situación». Por último, negaba de manera tajante que Isabel Pantoja desapruebe este particular ‘enlace’: «Que yo sepa, su tía sí la apoya».