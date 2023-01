Belén Esteban, de vacaciones en Santa Mónica: todas las fotos de su viajazo

Tras varios días de ausencia en 'Sálvame', los admiradores de Belén Esteban empezaban a preguntarse por su paradero. ¿Le ha sucedido algo? ¿Qué motivos la han llevado a no ir al trabajo? Pues bien, ya tenemos la respuesta: está de vacaciones. "Mucha gente preguntando dónde estaba, hasta decían que me habían echado de 'Sálvame", ha aclarado en sus redes sociales. "Pues no, he estado con toda MI FAMILIA de vacaciones 12 días disfrutando de los míos. Estos días os iré contando". Así, ha compartido algunas fotos de su viajazo a Estados Unidos".

El lugar elegido por la colaboradora para disfrutar de unos días de relax junto a su marido, Miguel Marcos, y sus seres queridos, es la costa Oeste del país. La de Paracuellos y los suyos han hecho las maletas y han partido rumbo a Santa Mónica, una ciudad costera al oeste de Los Ángeles, frecuentada por unos ocho millones de visitantes cada año.

Belén Esteban y su pareja han recorrido los principales puntos de interés turístico, como la playa de Palisades Park, desde donde se puede contemplar el océano Pacífico. También ha recorrido, tal y como muestra en su perfil de Instagram, el muelle en el que se encuentra el parque de atracciones Pacific Park, el histórico tiovivo de Looff Hippodrome y el acuario de la ciudad.

Vídeo: Europa Press

Belén Esteban y su marido han visitado también el Santa Monica Yacht Harbor, un muelle y zona muy agradable para pasear que cuenta con restaurantes y terrazas, una playa, juegos de parque de diversiones y diversas tiendas. En este lugar han posado en actitud cariñosa, uno junto al otro, dando clara muestra de lo bien que lo han pasado allí.

Pero no todo en su viaje al continente americano ha consistido en visitar los lugares más turístico. La colaboradora ha tenido tiempo también para disfrutar de planes de ocio y pasárselo súper bien haciendo una las cosas que más le gusta. Una de ellas es bailar e irse de concierto. Es justo lo que ha hecho aprovechando su estancia en Estados Unidos. "El mejor festival de reggaeton que he vivido en Crypto.com Arena", dice en las redes sociales del recital en el que ha bailado con la música de Farruko, Karol G y Becky G. En este concierto ha estado acompañada de Eugenia Martínez de Irujo y su pareja, Narcís Rebollo, presidente de Universal Music para España y Portugal. "Lo di todo, disfrute muchísimo", dice.