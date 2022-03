Llevan varios días hablando en ‘Sálvame‘ sobre las prendas de ropa que vende Raquel Bollo en su tienda. Algunos aseguran que son muy caras para la calidad y el diseño que tienen, además de que la compra en unos grandes almacenes chinos o las manda ya usadas. Sin embargo, la diseñadora de moda cuenta con la férrea defensa de dos de sus amigas, Anabel Pantoja y Belén Esteban. Ambas han querido restarle importancia al «cajón de mierda» que han abierto sobre la sevillana, sus prendas de ropa y sus supuestas deudas. Tras varios días hablando del tema, Belén Esteban no ha podido más y ha estallado en el plató tras una fuerte discusión con María Patiño en la que criticaba la actitud de su compañera defendiendo a Raquel Bollo.

Belén Esteban y Anabel Pantoja han mostrado su defensa a Raquel Bollo

Anabel Pantoja ha querido desvincularse del tema de Raquel Bollo en su conexión desde Sevilla y ha repetido en diferentes ocasiones que no ha entrado al programa para hablar sobre ese tema. Belén Esteban ha querido echarle un cable. «Llevo aquí desde que ha empezad esto y me he callado. La he defendido y lo paso mal porque la defiendo. Aquí los que están hablando, son los que están hablando», ha comenzado diciendo. «¿Y los demás la hemos arrastrado en el fango?», preguntaba Patiño, visiblemente enfadada. «¿Yo he dicho eso», respondía Belén, que se ha mostrado muy molesta con el comportamiento de su compañero hasta tal punto que ha estallado en directo.

«Siempre estáis igual. Llevo aquí dos días calladas. Con Jorge me peleé ayer. A mí me parece una putada que se gane la vida vendiendo la ropa y yo tenga que callarme porque no me voy a poner con una señora que no conozco de nada», comenzaba diciendo. Y aseguraba que prefería mantenerse callada porque «no me gusta jugar con su trabajo». «Mi pregunta es, ¿quién ha dicho que la estás arrastrando por el fango?», le preguntaba directamente a Patiño. «Se lo estoy explicando a Anabel porque ayer por la noche la llamé y no pude hablar con ella. En mi vida te diría a ti eso y menos a ti. Y menos», ha dicho con la voz rota y al borde de las lágrimas antes de abandonar el plató de televisión.

Belén Esteban se ha quitado el micrófono y ha abandonado el plató de televisión tras un tenso encuentro con María Patiño. La de Paracuellos del Jarama se ha visto sola en su defensa a Raquel Bollo mientras que el resto iban en su contra. Por su parte, ni Patiño ni Jorge Javier entienden por qué para defender a la sevillana tienen que «echar mierda contra otros», ha dicho el presentador. Esta tarde del miércoles hemos podido presenciar uno de los momentos más tensos.