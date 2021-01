La colaboradora ha sufrido los estragos de Filomena: se ha hecho «un esguince en la rodilla con afectación en los ligamentos y en el menisco».

Este martes, Belén Esteban ha revelado el motivo por el que se ha ausentado en los platós de ‘Sálvame’. Al igual que le ha sucedido a miles de españoles tras desencadenarse la borrasca Filomena, la colaboradora ha sufrido una caída en su domicilio. Todo sucedió el pasado fin de semana.

«Me hice un daño tremendo»

«Me resbalé por las escaleras con las zapatillas que llevaba de estar por casa. Me di un golpe y me hice un daño tremendo», ha contado la madrileña a sus compañeros. «Sabéis que vivo en Paracuellos y al ser un pueblo alto hay muchísima nieve. El domingo fue imposible llevarme al hospital y cuando llegué al hospital de Sanchinarro me dijeron que tenía un esguince en la rodilla con afectación en los ligamentos y en el menisco«. Jorge Javier Vázquez, al escucharla, le ha comentado: «Eso suena mal». Ella le contestaba que su lesión le impedirá acudir a trabajar de manera presencial: «Tengo que pasar unos días en casa. Por lo menos una semana».

«Has tenido suerte dentro de la fatalidad porque si llegas a tener rotura del ligamento entonces la lesión es muy seria», le ha dicho Kiko Matamoros, quien añadía con humor: «De todas formas tómate tu tiempo porque Anabel con esa lesión podría estar un mes en casa perfectamente. Podemos hacer conexiones todos los días».

«Noté un chasquido»

Belén continuaba el relato de su accidente: «Las escaleras de casa las subo como todo el mundo que tenga escaleras: te crees que no te va a pasar nada. Llevaba unas zapatillas. ¿Y qué pasa? Que bajé confiada y se me fue una de las zapatillas. Noté un chasquido. Caí de culo y nada. Pero, claro, el domingo era imposible ir al hospital». Resignada, sabe que no podrá volver a sentarse en su sillón hasta la semana que viene, como poco. Sin perder el ánimo, ha enseñado a la audiencia del programa cómo ha quedado el jardín de su cada tras la nevada histórica que ha caído este fin de semana.

Antes de finalizar la conexión, Belén ha mostrado su lesión de rodilla y ha hablado de una cuestión que no ha podido evitar: su desencuentro con Anabel Pantoja. Algo ha sucedido entre ellas que se notaba cierta tirantez entre ellas. También era evidente la tristeza en el rostro de la sevillana. «Estamos en algo que a mí no me ha sentado bien y que creo que debo de hablar con ella cuando yo crea conveniente», admitía Belén Esteban. «En todas las amistades hay altibajos, pero yo la quiero a ella y creo que ella me quiere a mí y creo que las cosas se solucionarán. Yo contigo (Jorge Javier Vázquez) tuve una monumental y estamos ahí. Con Matamoros me he matado y le tengo cariño», añadía.

Belén Esteban habla de su distanciamiento con Anabel Pantoja

«No voy a hablar en la tele de lo que me pase con Anabel Pantoja, con mi amiga. Es una cosa de ella y mía. Todo el mundo cuando tienes una amistad pasan cosas y ya diré lo que me pasa. No quiero que esto se lleve a un extremo y que estéis: ‘Anabel venga y venga’ porque es una cosa mía y suya», manifestaba la ‘Princesa del pueblo». Jorge Javier Vázquez creía saber el motivo de su distanciamiento: «Ya sé lo que es porque acabo de hilar y tiene que ver. ¡Es que soy listo como el demonio! Creo que tiene que ver con un proyecto profesional de Belén».

La ex de Jesulín de Ubrique dejaba claro que solucionará este asunto de manera privada y no delante de las cámaras de ‘Sálvame’: «Con Anabel tengo mil conversaciones dentro y fuera del plató. A Anabel la quiero muchísimo». Y le mandaba un cariñoso beso y un «te quiero» desde su domicilio. La andaluza, por su parte, le deseaba una pronta recuperación. «Que aproveche esta semana para coger fuerzas y que la quiero muchísimo». Y sentenciaba: «Como me he equivocado, tiene que tener ella su tiempo y sus cosas. No quiero hablar hasta que ella no esté aquí.».