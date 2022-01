Hace unos días, Anabel Pantoja a Madrid para cumplir con algunos compromisos profesionales. La sobrina de Isabel Pantoja tomaba un avión rumbo a la capital para asistir al cumpleaños de la ‘influencer’ Madame de Rosa. Un evento por todo lo alto en el que se reencontró con grandes amigas -y también estrellas de las redes sociales- como Susana Molina o Nagore Robles.

Pero tras su noche de fiesta con Madame de Rosa, la sevillana ha decidido quedarse unos días más en la península, adonde ha viajado en compañía de su marido, Omar Sánchez. Una de las cosas que ha hecho ha sido reunirse con una de sus mejores amigas: Belén Esteban.

Sonrientes y muy guapas, Anabel y Belén se han fotografiado juntas en las redes sociales. Animadas, han quedado en un local donde se las puede ver bailando y cantando una canción ‘a capela’ con la que han reído a carcajadas. La de Torrejón estaba elegante con unos leggins ceñidos y una chaqueta a cuadros. La andaluza, por su parte, ha optado por un ‘look’ más informal y urbano, con gorro de lana y jersey negros.

“Tú eres linda, yo soy rooli. Lo pasamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo soy rooli. Lo pasamos, pero somos homies”, cantan Anabel y Anabel a dúo. Se trata de un fragmento de la letra de ‘Linda’, una canción que interpreta Rosalía, una de las cantantes favoritas de la ex de Jesulín. Con estos trozos de canto han dejado claro el buen rollo que existe entre ellas.

Anabel no he regresado a ‘Sálvame’ desde que contrajo matrimonio con Omar Sánchez

Desde que dio el ‘sí, quiero’ a Omar Sánchez, el pasado mes de octubre, Anabel Pantoja no ha regresado a ‘Sálvame’. Tal y como anunció en SEMANA, prefiere centrarse ahora en su labor como empresaria y en los beneficios que le reporta su faceta como ‘instagrammer’. Aunque Anabel y Belén ya no comparten horas de plató juntas, se quieren como si fueran familia. Basta con ver las imágenes de su última quedada juntas para comprobar que dejar de verse no ha restado ni un ápice de complicidad a su amistad. La última vez que las vimos juntas en público fue a principios del pasado mes de diciembre, donde coincidieron en el barrio sevillano de Triana con unos amigos que tienen en común. «Feliz de estar contigo en Sevilla», le decía la colaboradora a través de su perfil oficial en Instagram, donde publicaron fotos de su cita, en la azotea de un establecimiento que antes regentaba una fábrica de cerámica de principios del siglo XX. ¡Ellas sí que saben montárselo bien!