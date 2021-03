Poco se sabe de Beatriz Mur, la periodista y bailarina que le ha robado el corazón a Pablo Puyol, y con quien lleva poco más de un año

Pablo Puyol está viviendo uno de sus mejores momentos, tanto a nivel personal como profesional. El actor está actualmente participando en el programa ‘El Desafío’, en Antena 3, donde está sobrepasando sus límites y consiguiendo todo aquello que se propone. En uno de sus desafíos, en el que además se batió en duelo con David Bustamante, tenía una invitada muy especial: su novia. Bustamante junto a Yana Olina y Pablo Puyol junto a Beatriz Mur se enfrentaron a un divertido baile sobre cintas de correr. Desde entonces, no hemos podido dejar de seguirle la pista a la desconocida pero polifacética novia de Pablo Puyol. ¿Quién es Beatriz Mur? Te contamos todo sobre ella.

La novia de Pablo Puyol es presentadora de televisión, bailarina, cantante y actriz

Beatriz Mur sorprendió en el programa de Antena 3 por su simpatía. Pero claro, no nos sorprende debido a su amplio curriculum que le respalda. La novia de Pablo Puyol, con quien lleva saliendo poco mas de un año, es «presentadora de televisión, bailarina, cantante y actriz”. Así mismo se define ella en su página oficial donde trata de resumir su larga trayectoria profesional.

Beatriz es Licenciada en Periodismo y Derecho. De hecho, su rostro os puede sonar porque a lo largo de su carrera se ha puesto al frente de distintos programas de televisión, como Premier Casino en Telecinco o La tienda en Casa de El Corte Inglés. “Si pudiera elegir me encantaría presentar o colaborar en un programa de entretenimiento o humor”, desvela en su biografía online. Y añade: «También dar la previsión del tiempo, conducir un programa de entrevistas, pero sobre todo presentar un informativo”.

El baile y la música unió a Pablo Puyol y a su novia

Actualmente, «se gana la vida bailando, cantando e interpretando 💃🏼🎙🎥», tal y como ella define en su perfil de Instagram. Beatriz Mur revela que desde los 13 años comenzó a bailar de manera más seria. «Un cantante acudió a la escuela donde yo tomaba a diario mis clases e hizo un “casting” en el que fuimos seleccionadas cuatro chicas para ser su cuerpo de baile. Con él estuvimos bailando de gira por toda España durante varios años hasta mis 17 aproximadamente, actuando en todo tipo de salas y escenarios, como en Conciertos de Cadena Dial y 40 Principales. Fue entonces cuando empecé a dedicarme a ello más a fondo, siempre compaginándolo con mis estudios». Desde entonces, no se ha bajado de los escenarios y el baile se ha convertido en su gran pasión.

De hecho, el baile y la música fue lo que le hizo coincidir con Pablo Puyol. “Conocí a Pablo en los castings de ‘A chorus line’ y yo iba ahí a lo mío, superconcentrada, con mi partitura, mis textos, mis cascos… Y, mira por donde, donde hemos acabado más de un año y medio más tarde, compartiendo no solo musical sino también vida”, rememoraba Beatriz hace unas semanas en el programa de ‘Un año de tu vida’, donde Pablo fue uno de los invitados. “Para mí este 2020, que ha sido una mierda en general para todos, para mí no lo ha sido por múltiple razones, una de ellas mi chica”, respondía el actor.

El mundo de la publicidad tampoco se le ha escapado

Beatriz Mur es una mujer muy polifacética. Ya hemos hablado de su faceta como presentadora o como bailarina, pero también es modelo de publicidad. «Esta es otra faceta más del mundo artístico en la que me encuentro muy cómoda y en la que me gusta trabajar», cuenta ella. Además, ha revelado que llegó al mundo de la publicidad por casualidad: » En una reunión de amigas me animaron a apuntarme a una agencia para acceder a los castings de publicidad y… ¡funcionó! Yo siempre digo que hay que ser constante porque a veces tienes una temporada en la que pareces encajar en casi todo casting al que te presentas como que, de repente, sucede lo contrario», dice.

La pareja lleva poco más de un año de relación

Pablo Puyol no es muy dado a revelar algunos aspectos de su vida íntima junto a su novia, Beatriz Mur. Aún así, la pareja ha ido dejándonos a cuentagotas fotografías de su historia de amor. Aunque no llevan mucho tiempo juntos, la pareja están muy felices juntos y enamorados. A través de sus perfiles en redes sociales hemos podido ser testigos de algunos momentos especiales para ellos, que han querido compartir con todos sus seguidores. Lo cierto es que forman una pareja preciosa.