Este 2022 está siendo especialmente trágico para el amor entre las parejas de famosos y es que se han acumulado muchos matrimonios y noviazgos que llegan a su final con el inicio del nuevo año. En esta ocasión, ha sido Barei la que ha dado la sorpresa anunciando el final de su romance con el compositor Rubén Villanueva, con el que llevaba 14 años de relación y tiene dos hijos en común. La que fuese representante de España en Eurovisión con la canción ‘Say yay!’ ha querido sincerarse con sus seguidores de Instagram dando a conocer su separación del hombre con el que ha compartido su vida en el último lustro y con el que dio el importante paso de formar una familia. Una ruptura que ha dejado a sus fans descolocados y es que informa de que esta difícil decisión se tomó hace ya varios meses atrás.

“Hace unos meses que Rubén y yo decidimos poner fin a nuestra relación de pareja. Una decisión tomada desde el respeto, el amor y, sobre todo, la consciencia de que era lo mejor para ambos, para los peques y, en consecuencia, para toda la familia. Queríamos ser nosotros quienes os lo comunicara y os pedimos el mismo amor y respeto que ambos hemos puesto en el proceso. Muchas gracias”, escribe la cantante Barei en su cuenta personal a modo de comunicado oficial para dar a conocer su separación que, según parece, es de mutuo acuerdo y en la que reina la cordialidad y las buenas intenciones por el bien de sus dos hijos.

Barei ha querido hacer hincapié en que esta decisión de separar sus caminos es la mejor no solo para ambas partes, sino también para sus mellizos, quienes llegaron al mundo el pasado 28 de diciembre de 2018. Con ello ponen punto y final a 14 años de relación que no había pasado por la vicaría, a pesar de que la cantante confesase públicamente que su pareja sí que deseaba prometerle amor eterno con el correspondiente intercambio de alianzas. Una boda que también hacía ilusión a Barei, pero que quisieron posponer para así poder disfrutar de tan importante día con sus retoños, cuando estos fuesen más grandes y conscientes de la felicidad de sus progenitores. Algo que finalmente no podrá ser.

Barei y Rubén, un equipo profesional más allá del amor

La artista y su novio no solo eran pareja en el terreno sentimental, sino que también formaron equipo a nivel profesional. Barei, además de cantante es compositora, mientras que su ahora exnovio le complementaba en su faceta como compositor y productor. Un tándem de éxito que les hizo con un hueco en Eurovisión en el año 2016 con una apuesta en inglés cargada de ritmo y un frenético movimiento de pies, que sin embargo no logró conquistar Europa, conformándose con el puesto 22. Una deslucida posición que no hizo justicia con el esfuerzo que ambos mostraron en el certamen, pero que se justificó con las trabas que la cúpula puso para llevar un espectáculo digno, incluso cuando la discográfica que estaba tras la artista ofreció sus propios recursos para hacer mucho ruido en Europa.

Por el momento, Barei tan solo ha anunciado el final de su historia de amor de Rubén, pero no ha entrado a valorar cómo seguirán unidos más allá de esto en el terreno profesional. No ha querido aclarar si seguirán trabajando codo con codo en la carrera de la artista o si separarán sus caminos también en este ámbito. Por su parte, el compositor musical ha preferido guardar silencio y no pronunciarse al respecto, dejando claro que suscribe cada una de las palabras escritas por Barei en su comunicado compartido con sus fans en su perfil personal de Instagram.