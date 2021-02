Gustavo González y María Lapiedra han encontrado un hueco en su ajetreada rutina como padres de un bebé para grabar un vídeo en el que bailan, o eso intentan. El ritmo no es su fuerte, pero la gracia con la que lo hacen está conquistando las redes sociales. ¡Dale al play!

Gustavo González y María Lapiedra llevan un tiempo algo desaparecidos y es que después de tener a su primera hija en común, la pequeña Mía, la rutina se ha impuesto y su cuidado cubre la mayor parte de su día. Eso sí, ya son expertos en la materia y es que ambos ya habían probado la experiencia de ser padres por separado con sus respectivas parejas y ahora parece que todo va sobre ruedas. Al menos sí en lo que al cuidado de su princesa se refiere, aunque no tanto en su otra inesperada tarea, la de entretener a sus fans con los clásicos bailes que están causando furor en las redes sociales como Tik Tok, en las que simples coreografías con melodías pegadizas triunfan entre los más jóvenes. Y no tan jóvenes.

Vídeo: Tik Tok

Aunque parece que bailar no sea lo suyo, ganas no les faltan. Gustavo González y María Lapiedra no se han preparado demasiado bien la coreografía y eso que cuenta tan solo con unos movimientos sencillos sobre una cadencia de la música lenta y previsible. Eso sí, no son profesionales y tampoco tienen por qué hacerlo perfecto, pues el resultado es, quizá, más gracioso así, en plan casual y gastándose bromas entre paso y paso. Un vídeo que muestra no solo que lo suyo no es bailar, sino también cómo es la complicidad entre el paparazzi y la actriz en la intimidad de su hogar que, por cierto, podemos cotillear gracias al vídeo grabado en el salón. ¡Dale al play y disfruta de la divertida escena!