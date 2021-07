A pesar de querer mantenerse al margen, la joven ha vuelto a hacer una clara declaración de intenciones a través de un posado familiar.

Si la serie documental de Rocío Carrasco provocó un auténtico aluvión mediático, su fichaje por ‘Sálvame’ no iba a ser menos. Desde su debut en el programa de Telecinco, Rocío Flores están en el punto de mira por un posible encuentro por los pasillos de la cadena de Fuencarral con su madre. Lejos de querer coincidir con ella, y a pesar de que ha asegurado que prefiere mantenerse al margen, lo cierto es que este domingo la joven ha movido ficha y ha vuelto a hacer una clara declaración de intenciones en donde ha dejado claro quién es su familia.

En su intento de vivir su vida ajena a los comentarios de Rocío Carrasco en televisión, Rocío Flores está volcada en los suyos. Este domingo, la joven ha disfrutado de un día de desconexión y ha aprovechado su tiempo libre para pasar tiempo en familia. Una velada en la que no ha dudado en compartir con su seguidores una imagen en la que ha insistido en recalcar quién es su «Ohana (familia)». En concreto, en esta podemos ver a la joven de lo más radiante junto a su padre, Antonio David Flores, y Luisa Carrasco, su abuela paterna.

Una imagen con la que ha querido lanzar un importante mensaje y que, sin lugar a dudas, se puede leer como un nuevo ataque hacia su madre. «Mi héroe«, escribía la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ para dejar claro, una vez más, que su padre es uno de los pilares fundamentales de su vida.

Un posado que llega después del desgarrador relato de Rocío Carrasco en el que afirmaba que la madre del ex Guardia Civil llegó a culparla de la enfermedad que sufrió su marido. «El padre de ella murió de un infarto y mi marido lleva dos años y medios padeciendo Alzheimer como consecuencia de la vida desarreglada de Rocío. Mi segundo nieto nació con ciertos problemas achacables la vida poco decente tuvo su madre durante el parto», llegó a declarar Luisa Carrasco ante el Tribunal Eclesiástico de Sevilla en la solicitud de la hija de Rocío Jurado de su nulidad matrimonial.

Rocío Flores quiere mantenerse al margen

Un día después del debut de su madre en ‘Sálvame’, Rocío Flores se venía abajo y reconocía que no quería volver a pasar por un mal trago. «No me quiero ver en la tesitura que cada vez que se den declaraciones tenga que estar yo contestando», decía con los ojos vidriosos e insistía en que seguía pasándolo mal por estar en el ojo del huracán.

«Yo he respetado lo que ha dicho cada persona, que cada uno haga con su vida lo que quiera y, por favor, al menos que ahora se respete a mí con mi decisión, que me he mantenido al margen todo este tiempo. Me quiero centrar en mí, en mi paz mental, mi tranquilidad y no voy a poner en juego mi salud por estas cosas», declaraba e insistía en que no quería volver a estar como hace tres meses.