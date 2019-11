3 Bien acompañada

Afortunadamente, Asunción no ha estado sola. Contaba con una

empleada del hogar que llevaba muchos años a su lado y su hija, Teresa,

vivía en la casa de al lado y estaba permanentemente pendiente de ella.

En los últimos meses, su salud se había resentido aún más. A los

problemas que ya tenía se había sumado que tenía un quiste en la vejiga,

que los especialistas habían decidido no operar. Requería mucha atención

y cuidados, y su hija decidió vender su casa para saldar ciertas deudas que

tenía con el banco y se trasladó a vivir con su madre. Allí nos recibió

Teresa el pasado mes mayo, donde, en primera persona, pudimos apreciar

el cariño, amor y adoración que la cantante y actriz profesa a su madre.

Mientras realizábamos las fotos a Teresa en el hermoso jardín, vimos a

través de la ventana a su madre, Asunción, vestida con su batita y

merendando pan con queso blanco y mermelada, en el interior,

acompañada por la empleada de servicio. Preguntamos a Teresa si

podíamos acercarnos a dar un beso a su madre, que no solo nos dijo que sí

sino que nos animó a hacerlo. “Hola, ¿cómo estáis? Me pilláis sin peinar

porque me acabo de levantar de la siesta”, nos respondió haciendo gala

de su coquetería tras darnos un cariñoso abrazo y mostrando su eterna

sonrisa. Teresa nos contó que la habíamos pillado en uno de sus días buenos, porque había otros en los que ni siquiera se podía mantener una conversación con ella.