Asraf Beno ha querido mostrar cómo fue la pedida de matrionio con la que sorprendió a su pareja, Chabelita Pantoja, cuatro meses después de llevarla a cabo.

Asraf Beno y Chabelita Pantoja tienen pendiente ver cuándo y dónde van a celebrar su boda. Sin embargo, la situación del país provocada por la crisis del coronavirus hace inviable concretar nada, por el momento. Aún así, la pareja ha demostrado que sigue muy felices juntos, a pesar de todo lo que se ha comentado tras su polémica paso por la segunda edición de ‘La Casa Fuerte’.

Aprovechando que este pasado domingo se celebraba el Día de San Valentín, el míster recordaba el día que le pidió matrimonio a Chabelita Pantoja en Medina Azahara, Córdoba. «Le dije que era una foto y era que quería casarme con ella 💍 @isapantojam te amo mi vida. Cómplice @miryampalacino 😂», escribe Asraf Beno junto a un vídeo con el que desvela por fin cómo fue ese momento.

La pedida tuvo lugar en octubre de 2020 justo cuando estaban a cumplir su segundo aniversario. En el vídeo vemos a un Asraf muy nervioso, indicando a una amiga que sabía lo que estaba a punto de hacer cómo tenía que poner la cámara. Cuando Chabelita esperaba a su chico para hacerse una foto, el míster se muestra decidido y empieza a hablarle a la hija de Isabel Pantoja. Lo que le estaba diciendo queda para ellos dos, porque en el vídeo no se oye.

Poco después, después del discurso, Asraf Beno coge de uno de sus bolsillos una caja y se arrodilla. Bajo la atenta mirada de todos los visitantes que se encontraban en ese momento en Medina Azahara, le entrega el anillo mientras Chabelita se lleva la mano a la boca, mostrando su sorpresa.

Así fue la pedida de matrimonio de Asraf Beno a Chabelita Pantoja

Vídeo: Instagram.

Asraf Beno ha querido tener este detalle con su chica cuando está deseando poder cumplir su sueño de pasar por el altar. La propia Chabelita Pantoja ha hablado en alguna ocasión de cómo van los preparativos de su boda. «Mi boda seguramente sería en Marruecos», aseguraba en julio la colaboradora de televisión sobre la ubicación del enlace. «Yo quiero una boda árabe, que sea en Marruecos y que no sea religiosa. Eso lo tengo claro, que no sea ni por iglesia ni nada», apuntaba la joven, visiblemente emocionada al hablar sobre el que sería uno de los días más felices de su vida.

Ahora que han saltado las alarmas de la posible boda entre Chabelita y Asraf es la propia hija de Isabel Pantoja quien revelaba nuevos detalles de cómo será su gran día. A pesar de que todavía no tienen fecha para el gran día, sí que ya han hablado de cómo quieren que sea su enlace. «A mí me gustaría hacer las cosas lentas. Primero me caso, luego tengo otro hijo», aseguraba Chabelita en su entrevista en el mencionado programa. La joven hizo hincapié que se quiere casar en Marruecos, nada de Cantora. «Me casaré probablemente en Marrakech, así que id preparando todos las maletas porque os espera un viaje», confesaba.