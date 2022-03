El actor, productor y presentador Arturo Valls, vivió uno de los momentos más importantes y mágicos de su carrera el pasado mes febrero al ganar su primer Premio Goya a Mejor Cortometraje, ‘Totém Loba’, que él mismo produjo. Un dulce momento que se suma al estreno de la película Camera Café. Una nueva película y un premio sobre el que el valenciano ha querido sincerarse con SEMANA.

Pisar una alfombra roja después de haber recibido uno de los premios más importantes de tu carrera ha sido uno de los privilegios del que ha podido disfrutar Alturo Valls, en su última reaparición. El popular presentador de Mask Singer, ha pisado la alfombra roja del Festival de Málaga para presentar su próxima película, Camera Café. Una película que, después de muchos años de emitirse en Telecinco, se estrena en la gran pantalla y con la que nuestro protagonista pretende arrasar en la taquilla. Arturo nos habla del Goya, nos revela en qué lugar de su casa ha decidido colocarlo y sobre lo que ha significado para él volver a interpretar a Jesús Quesada, uno de los personajes más icónicos de su carrera.

¿Cómo te encuentras tras ganar tu primer Goya?

Todavía no se me ha pasado la emoción. Lo tengo en casa y no puedo evitar mirarlo cada dos por tres (se ríe). Estoy cocinando y me lo llevo a la cocina, me pongo a ver la televisión y me lo pongo al lado del sofá. Estoy muy contento.

¿Lo has colocado en algún lugar especial de la casa?

No. Ya sé que es un clásico colocarlo en el cuarto de baño, pero no entiendo el motivo ¿Por qué les gusta tanto ponerlo en un sitio tan personal? (Se ríe) Yo lo he puesto en la estantería de los premios.

Por lo que veo piensas aprovechar al máximo esta estatuilla porque aquí te vemos pisando la alfombra roja de El Festival de Málaga con más fuerza que nunca.

Al margen del Goya, por el corto de Verónica Echegui, lo que me emociona mucho es volver a Málaga en su veinticinco aniversario. Me trae muy buenos recuerdos, fue mi primer festival… Estar aquí y presentar la película de Cámara Café es muy especial. Creo que no había un sitio mejor.

¿Qué significa volver a interpretar a un personaje que te dio tantísima repercusión?

Mucha emoción. Recuperar a ese personaje y reencontrarme con tantos compañeros ha sido muy bonito. Ríanse del reencuentro de ‘Friends’ (se ríe). Estamos muchos mejor todos. Quiero destacar lo emotivo y lo mágico que fue todo. Volver a ponerme el traje de Quesada ha sido increíble.

¿Un sueño profesional para este 2022?

Ya que el corto de ‘Tótem Loba’, nos dio un Goya, que Camera Café nos de taquilla. No lo digo solamente por nosotros, que está muy bien, sino para también recuperar la taquilla en general y que el espectador vuelva al cine.