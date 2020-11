«Qué maravillosa la naturaleza que da vida a tres mujeres en un mismo cuerpo», confiesa la modelo.

Ariadne Artiles va a ser madre de nuevo. Y lo será por partida doble. La modelo y su pareja, José María García Fraile, ya son padres de una niña de tres años llamada Ari. Ahora que aumentan la familia también lo harán con dos pequeñas, ya que las gemelas que esperan serán niñas.

Feliz de tener «dos corazones dentro de mi pequeña panza»

Tras saber el sexo de los que esperan, la canaria ha compartido con sus seguidores su enorme felicidad. «Esta es mi cara de felicidad desde que supe que tenía dos corazones dentro de mi pequeña panza ❤️ tres corazones en un mismo ser, qué maravillosa la naturaleza que da vida a tres mujeres en un mismo cuerpo», escribe en su cuenta de Instagram.

En su post no oculta lo ilusionada que está ante la su embarazo. «El corazón me rebosa de felicidad y vuelvo a tener esa sonrisa de niña, de incertidumbre ante lo desconocido, de no estar muy segura por donde piso. Sé que todo va a ser nuevo y cualquier consejo será bienvenido pero ese miedo también está lleno de ilusión, emoción y gratitud por haber sido elegida para esta maravillosa aventura. Ser madre de gemelas nunca estuvo en mis planes y eso es lo mejor de todo, por primera vez la vida me ha sorprendido sin darme ni voz ni Voto ✨ #Quebonitalavida✨ 📸 @felixvaliente #motheroftwins», comenta.

«la felicidad cuando es compartida se multiplica… ❤️🌸🌺🌸 🌺 «. Asimismo agradece las muestras de cariño recobidas: «Gracias a todo mi equipo por tanto cariño y a todos ustedes por los miles de mensajes llenos de amor y buenos sentimientos. Estas mujercitas 👩‍👧‍👧 ya se sienten infinitamente queridas ✨ Gracias de corazón por tantas muestras de cariño, buenos deseos y tantos consejos de todas las mamis y papis que me habéis escrito 🙏 Me siento tremendamente afortunada de recibir tanto amor 💕 GRACIAS #madredegemelas #lavidamadre». En otro de sus recientes posts, la ex de Fonsi Nieto afirma que❤️🌸🌺🌸 🌺 «. Asimismo agradece las muestras de cariño recobidas: «Gracias a todo mi equipo por tanto cariño y a todos ustedes por los miles de mensajes llenos de amor y buenos sentimientos.✨ Gracias de corazón por tantas muestras de cariño, buenos deseos y tantos consejos de todas las mamis y papis que me habéis escrito 🙏 Me siento tremendamente afortunada de recibir tanto amor 💕 GRACIAS #motheroftwins

Ariadne Artiles, de 38 años, mantiene una relación con José María García Fraile desde hace casi nueve años. La modelo canaria y el hijo del popular periodista deportivo José María García siempre han mantenido un noviazgo discreto. Su idilio no se hizo oficial hasta el año 2013, cuando ella acudió de la mano de su chico al 70 cumpleaños del veterano locutor de radio. Antes de conocerlo, Artiles estuvo con el expiloto y ahora DJ Fonsi Nieto. Se dieron el ‘sí, quiero’ el 27 de octubre de 2005 en la iglesia San Miguel, en Ibiza. Su matrimonio apenas duró tres años y se divorciaron en el año 2008.

En la actualidad, la modelo se siente a gusto en su relación con José María. Aunque su historia está más que consolidada, no tienen planes de boda. «No necesito casarme, estoy muy feliz como estoy y llevo muchos años así. Y no es por miedo a que las cosas cambien si celebro otra boda. ¡Para nada! A mí me apetece más ser madre que casarme. Siempre he querido tener hijos, desde que era pequeñita, no es ningún secreto. Me haría mucha ilusión, pero no he parado de trabajar y eso ha hecho que haya tenido que ir postergando ese sueño», ha confesado.