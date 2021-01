Hablamos en exclusiva con Paco Arévalo, muy amigo de Bertín Osborne, y quien nos detalla qué opina de su ruptura con Fabiola Martínez.

La ruptura de Bertín Osborne y Fabiola Martínez ha dejado en shock a muchos. Uno de los matrimonios más sólidos de la palestra mediática se separa tras más de 20 años juntos y dos hijos en común, eso sí, de forma amistosa y lejos de cualquier dramatismo. Mientras los dos protagonistas han insistido en todo el cariño que se tienen mutuamente, desde SEMANA hemos charlado en exclusiva con Paco Arévalo, un gran amigo de la pareja. Triste por la decisión que han tomado, el humorista nos concede una entrevista para hablar sobre ello y es que son muchos los momentos de los que ha sido testigo cuando todavía estaban juntos.

PREGUNTA: ¿Cómo ves a Bertín Osborne?

RESPUESTA: Está bien, está tranquilo. Es algo que han madurado durante tiempo y son cosas que pasan. Parece ser que discutían mucho, y de una manera muy elegante y con mucho amor y cariño, han decidido después de probar muchas veces dejar de ser pareja. Todo de mutuo acuerdo y sin ningún trauma para nadie.

Vídeo: Europa Press

PR: ¿Te ha sorprendido la separación?

R: Claro, a mí y a todos los que los queremos. Estaban muy volcados con su hijo, sabemos la lucha tan tremenda que conlleva tener a un hijo o una hija con este tipo de cosas. Bertín y Fabiola han pasado por muchos momentos fastidiados…pero lo importante es que son estupendos. Ella como madre es un 10 sobre 10. Nos ha sabido muy mal, nos ha pillado a contrapié.

PR: ¿Cómo te enteraste?, ¿Lo supiste al mismo tiempo que el resto de españoles?

R: Es una cosa muy íntima. Antes del comunicado que él dio a mí me avisó, me contó, pero lógicamente no podía decir nada porque era cosa de ellos.

PR: ¿Con Fabiola has podido hablar?

R: Fabiola está un poquito más bloqueada, más hermética. Yo no quiero molestar, pero le he mandado un mensaje de apoyo y cariño porque yo a ella la quiero mucho. Sé que todos van a estar familiarmente juntos, aunque ya no exista una pareja que conviva.

PR: ¿Se seguirán viendo mucho ella y Bertín?

R: No te quepa duda. Bertín lo demostró con su primera mujer, con la que tuvo una relación estupenda. Las hijas están volcadísimas con el padre y lo que me encanta es que también estarán al lado de Fabiola y de sus hijos. Está todo muy bien y espero que no cambie.

PR: ¿Cómo se lo ha tomado el entorno?

R: Carlitos es un hombrecito que entiende todo muy bien y él mismo se dio cuenta. No le ha pillado nada de sorpresa, tiene mucha madurez. Cuando se lo dijeron dijo que no le extrañaba porque siempre estaban discutiendo y así lo ha comentado públicamente Fabiola. Son discusiones que no son graves, ni por terceras personas, pero si son habituales pues hay desgaste.

Vídeo: Europa Press

«Creo que no se van a reconciliar»

PR: ¿Crees que se pueden reconciliar?

R: Hombre no sé. A mí me gustaría mucho si me pides opinión, pero creo que no.

PR: ¿Alguna vez os planteasteis que estas crisis acabaran en ruptura?

R: Bertín es muy reservado para los asuntos de él y su mujer. Ella tampoco cuenta nada. Delante mío no han discutido nunca, si tenían sus problemas los arreglaban solos. Ha sido algo muy discreto y no nos ha sorprendido gratamente precisamente.

PR: ¿Bertín se volverá a enamorar?

R: No lo sé.

PR: ¿Qué siente ahora por Fabiola?

R: El amor no se pierde, siempre perdura el cariño. Bertín es más de creer en el cariño y eso lo da tiempo, el roce, la convivencia. Bertín adora a Fabiola y para ella es genial como persona y como madre qué te voy a contar. Ambos han hecho todo lo posible para que su hijo Kike mejorara y ella ha sido muy constante. Te voy a decir una cosa, la madre y el padre de Fabiola también. Han estado mucho con el niño también.

¿Se va a vivir el presentador a Sevilla?

PR: ¿Crees que él vivirá en el campo a partir de ahora?

R: Bertín hace nada ha tenido a Carlitos una o dos semanas en la finca de Sevilla. A él el campo le encanta y a los niños también, él siempre ha dicho que quiere vivir allí. Cuando está allí le encanta estar con los caballos, trotar por la finca…Es una vida muy sana y está a diez minutos de la ciudad. A Fabiola, en cambio, le gusta mucho más Madrid.