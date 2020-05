9 ¿Te costó revivir toda tu infancia?

No me costó, pero sí que tuve que hacer un esfuerzo. Me imagino que le pasa a mucha gente que ha sufrido experiencias duras, que para seguir adelante tienes que hacer borrón y cuenta nueva. Yo tenía todos mis recuerdos guardados en un cajón de mi cabeza y no quería volver a abrirlos para poder seguir adelante, pero Nata quería revivir todo esto conmigo y un día me encerró en una habitación, y cómo los torturadores empezó a preguntarme durante cinco horas cosas sin parar, así que tuve que sacarlo todo. No había escapatoria.