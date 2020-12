A pocas horas de empezar la Navidad, la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha hecho un tratamiento en su escote para verse mejor y lucir las prendas más escotadas sin complejos.

¿Qué se ha hecho Gema López? Apenas unas horas antes de que se celebre la cena de Nochebuena -que da el pistoletazo de salida a la Navidad más atípica-, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido acudir a sus clínicas de confianza para someterse a un nuevo retoque estético. Cuando pensábamos que ya se lo había hecho todo, ella descubre la manera perfecta para quitarse un complejo y retocar su escote.

Sí, habéis leído bien. Gema López se ha sometido a un tratamiento basado en ultrasonidos y vitaminas para verse mejor su escote cuando lleva prendas de ropa que lo enseñan. Ella misma enseñaba hace unas horas el resultado: «Mirad cómo me queda el escote después del tratamiento que me he hecho. Un poquito de ultrasonidos y vitaminas y te olvidas de volverte loca con el maquillaje para iluminar la clavícula que tanto favorece. Lo mejor es que ayuda a prevenir esas arruguitas tan típicas de la zona . Ese es el mejor antiaging, la prevención», escribe emocionada.

Como aficionada que es a los retoques, Gema López ha centrado su atención en su escote, momento en el que se ha dado cuenta de que tiene algunas manchitas, consecuencia de haber tomado el sol. Para solucionar este problema, la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha sometido a un tratamiento que explicamos a continuación. Ella misma mostraba poco después el resultado. Un cambio que ha notado desde la primera sesión.

Este es el resultado del tratamiento al que se ha sometido

Gema López se ha sometido a tres pasos. El primero de ellos, el láser fraxel, para las manchas y marcas antiestéticas en el escote. En segundo lugar, los ultrasonidos hifu para las arrugas y líneas horizontales que abarcan el escote de lado a lado. En el canalillo se manifiestan de forma vertical. Además, es un buen truco no invasivo para remarcar aún más la clavícula: un punto clave del escote que estiliza y embellece las facciones. Y en último lugar, para un efecto extra glowy, rejuvenecimiento con ácido hialurónico para tersar la piel del canalillo e hidratarla + mesoterapia con vitaminas para aportar luminosidad y jugosidad a la piel.

Con todos estos pasos, Gema López ha conseguido un escote completamente terso, definido y con piel destellante, humectante y jugosa. Ella misma mostraba el resultado del tratamiento con una instantánea en la que vemos un escote cuidado y perfecto para lucir los mejores looks en la cena de Nochebuena.

No solo será un tratamiento del que presuma en Navidad, sino que lo hará también en televisión. El hecho de ser una colaboradora habitual en ‘Sálvame’ hace que pueda mostrar el resultado de este tratamiento en las cámaras de su programa, que cada día ven millones y millones de teleespectadores.