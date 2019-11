Ha pasado un mes desde que Antonio Tejado confesase en una de las llamadas más complicadas de su vida que sufría un problema de adicciones y que por ello estaba retirado de la televisión. Ayer su tía, María del Monte, actuó en Sevilla en un sentido homenaje al cantante Rafa Serna y no tuvo reparos en contar cómo se encontraba el colaborador.

María del Monte se sincera sobre su sobrino Antonio Tejado y todas sus polémicas

«Antonio está bien y es lo único que a mí me importa. Yo lo único que quiero es que la gente que quiero esté bien, sanos y que sean felices. Está muy centrado en el deporte y eso no es malo, a ver si se me pega un poco a mí… que me hace falta», comentó María del Monte haciendo gala del sentido del humor que le caracteriza, para restar hierro al asunto de su sobrino, Antonio Tejado.

 

El pasado 21 de octubre el que fuera yerno de Rosa Benito y Amador Mohedano desveló que llevaba «60 días limpio» y desde entonces ha mantenido un perfil bajo limitándose a compartir algunos de sus planes y reflexiones con sus seguidores a través de las redes sociales.

Antonio Tejado anuncia que deja la televisión para recuperarse de sus problemas de adicciones

Las alarmas saltaron a finales de agosto cuando, tras un intenso verano el ex de Chayo Mohedano confesó que se encontraba perdido y que todo venía como consecuencia del terremoto emocional que había vivido tras pasar por un ‘realitie’: «Tengo un problema. Esto lo voy a solucionar. A mí esto no me ha pasado nunca. Esto me viene después de ‘Gran Hermano’. Me encuentro perdido con todo lo de Candela…». Pero a fecha de hoy Antonio Tejado parece tenerlo todo bajo control y prueba de ello es la felicidad que se refleja en el rostro de su tía María cuando habla de él.