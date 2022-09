Antonio Rivera ha contado que “por circunstancias de la vida”, a Francisco Rivera le ayudó su abuelo en su carrera taurina y él hizo lo mismo con Canales. Sin embargo, no sabe si por “suerte” o porque es “mejor que otro”, Francisco y Cayetano “funcionaron” mientras Canales “se quedó atrás”. Esto le lleva a pensar que lo que hay detrás de la no relación entre Canales Rivera y sus primos son los “celos” que siente hacia ellos: “Él creía que sus primos tenían derecho a ayudarle y no tienen obligación, son tíos extraordinarios y este chaval parece que tiene celos, en la vida hay que ser educado”. Incluso está convencido de que lo que quiere realmente el diestro es provocar para que Francisco “se vuelva contra él” para poder “hablar mal en televisión». «Si por algo valgo es por lo que no digo”, dice Canales Rivera

«No entiendo nada”, ha contestado el aludido. Canales Rivera ha dejado claro que él nunca ha pedido la ayuda de sus primos en lo que respecta a su profesión taurina y que siempre se ha buscado la vida para salir adelante. Dolido, admite que en las palabras de su tío hay algo que le ha producido “mucho daño” y es que mientras a sus primos los califica como “tíos extraordinarios”, algo que comparte, a él se dirige como “este chaval”. Asimismo, ha contado que cuando toreó con su tío fue en sus mejores años como novillero, cuando se le reclamaba en muchas plazas de nuestro país: “No me hizo ningún favor, no sé si es consciente de las cosas que dice”. “Pues este chaval ha sido más honrado, más trabajador, más leal y más fiel que él así viva siete vidas”, ha zanjado Canales Rivera. «Lo entiendo como un pulso hacia mí, sabiendo que me voy a callar. No voy a decir nada más porque si por algo valgo es por lo que no digo”, continuaba diciendo. Cuando sus compañeros le han preguntado a quién protege con su silencio, ha respondido: “A todos y sobre todo a él, lo protejo a pesar de que me tire por el suelo profesional, sentimental y pasionalmente”.