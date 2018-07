Antonio Rivera arremete contra Isabel Pantoja

La expresión popular “a perro flaco, todo se le vuelven pulgas” podría ser perfectamente aplicable a la cantante Isabel Pantoja. La artista tiene abiertos varios frentes tanto dentro como fuera de la familia.

Por un lado, la tonadillera tiene un enfrentamiento abierto con su hija, Isa Pantoja, que fue manifiesto en el bautizo de su nieto, Albertito, como contamos en exclusiva en la revista SEMANA.

Por otro lado, Isabel tiene problemas nuevamente con hacienda, y le han abierto dos investigaciones paralelas sobre sus ingresos para comprobar si ha cobrado como persona física o a través de una sociedad.

[Isabel Pantoja, a un paso de la cárcel por un nuevo problema con Hacienda]

Pero, por si fuera poco, y en esa época tan convulsa de su vida (en la que tampoco está dando conciertos) aparece un nuevo enemigo: Antonio Rivera, hermano De Francisco Rivera ‘Paquirri’, el que fuera gran amor de la cantante.

En el programa ‘Lazos de sangre’, la serie documental de TVE que hace un repaso a las sagas más importantes de nuestro país, se emitieron varias entrevistas con personas relacionadas con la familia Rivera Ordoñez.

Uno de esos testimonios fue de Antonio Rivera, el hermano del recordado diestro, que abrió la caja de Pandora al tocar el tema de la herencia del torero. Antonio reconoció que aunque está agradecido de que Paquirri les dejara a él y a sus otros hermanos una importante cantidad de dinero, en las horas posteriores a su fallecimiento “pasaron cosas que ahí no debieron pasar”.

“Isabel Pantoja se va a Cantora cuando no se podía abrir nada porque había un testamento que había que respetarlo hasta que se levantase. Esta señora, por lo visto, fue y abrió la caja fuerte, lo que hubiese o no hubiese allí no lo sé, pero sí sé que se quedó vacía”, aseguraba Antonio.

Al parecer, estas declaraciones no han sentado nada bien a Isabel, que según informaciones ofrecidas en el programa ‘La Mañana’, estaría pensando en interponer una demanda contra Antonio.