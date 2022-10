A finales de 2021, Antonio Resines hizo saltar todas las alarmas debido a su grave estado de salud tras contagiarse de Covid. Estuvo ingresado más de un mes en la UCI por una insuficiencia respiratoria que acabó en una neumonía bilateral. Ahora, el actor ha vuelto a dar positivo, aunque se encuentra fuera de peligro.

Antonio Resines ha vuelto a contagiarse de Covid y esto ha provocado que no pueda recoger este sábado la Espiga de Honor en la SEMINCI, el festival de cine internacional de Valladolid. Ha sido él mismo quien ha comunicado la noticia y ha tranquilizado a todos asegurando que se encuentra fuera de peligro. Este sábado, 29 de octubre, se le iba a entregar la prestigiosa Espiga de Honor en la SEMINCI como reconocimiento a su trayectoria. El actor iba a estar presente en la tradicional ceremonia de clausura y entrega de premios. Además de al protagonista de ‘Los Serrano’, el festival de Valladolid también ha entregado este prestigioso galardón a los realizadores Fernando Colomo, Manuel Gutiérrez Aragón, Chema Sarmiento, a la actriz Victoria Abril y al productor Andrés Vicente Gómez. No obstante, aunque no pueda acudir personalmente, estará de forma virtual en la Gala y tiene preparada una «sorpresa».

El pasado 23 de diciembre de 2021, estuvo ingresado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid por una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a una neumonía Covid bilateral. Estuvo más de un mes en la UCI y 48 días en total en el hospital. Un momento muy duro para él y su familia y que le ha traído secuelas. «Tengo una atrofia del 80 por ciento y voy con andador, la recuperación es lenta, complicada y requiere de mucho esfuerzo», aseguró poco después de salir del hospital. «De los 97 que estábamos ingresados en la UCI, nos hemos salvado 80», llegó a revelar para dar las gracias a los profesionales sanitarios.

Agradecido a su mujer

Meses después, en medio de su recuperación, le daba las gracias a su mujer por haber estado a su lado en su peor momento. «Mi mujer las ha pasado canutas. Es muy complicado. Yo sé lo que es ir ahí todos los días por alguien que quieres. Vuelves a tu casa y te dan el parte por la noche, pero si no te llaman estás acojonado. Si te llaman tarde, esperas que te digan que se ha muerto. Tienes que tener la cabeza en su sitio para vivir eso». También ha recordado que no ha estado sola: «Mi mujer y mi hijo se han portado maravillosamente bien».