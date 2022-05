El plató de ‘El Hormiguero’ ha recibido este jueves a una cara amiga del programa: Antonio Resines, quien presenta ‘Sentimos las molestias’, su nueva serie disponible en Movistar +. Se trata de una comedia sobre la amistad y el desencanto de la vejez en la que el actor interpreta a un aclamado director de orquesta que mantiene una amistad de décadas con una vieja gloria del rock.

«Las he pasado un poquito complicadas», ha arrancado diciendo en su encuentro con Pablo Motos. El actor ha recordado cómo se encontraba antes de contraer coronavirus. Una enfermedad que lo hizo permanecer ingresado 48 días en un hospital, 36 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos. «Estuve tres o cuatro días en casa. Me empecé a poner bastante malo… Me puse el aparatito que mide la saturación de oxígeno en sangre. Desde el principio lo tenía muy bajo. Hay un momento ya que me pongo malo. Mi señora me dice que dice que me vio directamente gris. Entonces llamamos al SAMUR, me metieron corticoides a lo bestia. Me recuperé un poco y de ahí directamente me llevaron a urgencias. Me hicieron una placa y tenía los pulmones con neumonía doble bilateral, que suena horroroso y consiste básicamente en que no puedes respirar», ha recordado.

«Me encuentro en plena forma»

«El oxígeno de la bombona no me daba para respirar. Me pasaron a la UCI. Te ponen un bicho tremendo, que es como bicho de Allien en la cara y tampoco funcionaba. Y a los cuatro o cinco días me entubaron. Pero yo no me enteré de nada. Hay una parte de seis días que no recuerdo nada.», continuaba. Recibió el alta hospitalaria el pasado 12 de febrero y ya se encuentra muy recuperado, «en plena forma» y «en un estado magnífico», pero aún tiene secuelas del covid.

«Tengo lo que se llama covid persistente. Lo tiene todo el mundo que ha pasado el covid, fundamentalmente los que han pasado por la UCI. No he perdido el sentido del gusto y del olfato, pero me duelen las articulaciones», ha destacado.

Durante sus días en coma tuvo alucinaciones en las que aparecían Mussolini, Hitler y Franco. «Yo los llamaba Benito, Adolfo y Paco«, ha bromeado. «Cuando entro en demencia me ataca una rama de los Windsor, que me quieren poner un chip. Yo estaba en peligro de muerte constante… que tiene que ver con lo que me pasaba de verdad». Lo cierto es que lleva toda una vida afrontando con humor todo tipo de contratiempos. A sus 67 años ha superado angina de pecho, un accidente que casi le cuesta la vida… Y lleva sendas prótesis en la rodilla y la cadera. Por este motivo ha querido hacer un alegato a favor de la sanidad pública.

«Es fundamental que haya más médicos en atención primaria»

«La sanidad pública ni está bien pagada ni bien agradecida», ha sentenciado, recordando para que «estamos a punto de vivir una huelga» por los despidos de los últimos meses. «Quiero lanzar un grito de apoyo para toda a gente que la compone, desde la gente de la limpieza a los enfermeros. Lo que hacen no está bien pagado… La gente que lleva eventuales, interinos, llevan 15 y 16 años en esa situación. Pido que se reúnan con ellos y que hablen. Es fundamental que haya más médicos en atención primaria».

Además de su serie en Movistar +, Resines prepara una serie de televisión que se llamará ‘Serrines, madera de actor’. Ha sido Mediaset España quien se ha interesado por el próximo proyecto de este mítico actor, que ya ha adquirido, y del que ya conocemos algunos detalles. Se trata de una comedia en la que interpreta a un personaje con su mismo nombre y con una pequeña variante en el apellido: se llama Antonio Serrines. Su personaje es un actor que ha triunfado y que tiene todo lo que siempre ha soñado… menos el prestigio.

