Antonio Resines ha vivido uno de los momentos más complicados de su vida cuando ha estado ingresado 36 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Ahora se encuentra en plena recuperación para superar las secuelas que le ha dejado el Covid-19 en su cuerpo. Aunque ha estado en la capital española durante estos días tras recibir el alta, ahora el actor tiene un plan para terminar con su recuperación. Pero fuera de Madrid.

Y es que el que fuera protagonista de ‘Los Serrano’ está a punto de viajar hasta Cantabria para asentarse allí «por una temporada», como ya dijo su amigo, Santiago Segura. Lo hará en Comillas, un municipio que está muy cerca de Torrelavega, donde nació el actor, tal y como publica ‘El Español’. Lo hará en compañía de su mujer, Ana Pérez-Lorente, que está muy pendiente de su marido en su recuperación.

El actor español ha tomado esta decisión después de hablarlo con sus médicos, que le aconsejaron un ambiente más relajado para terminar con el proceso de recuperación en el que está inmerso. Madrid no es el mejor sitio para relajarse, ya que su ritmo es agotador para ciertas personas. Antonio Resines necesita calma, por lo que lo mejor es instalarse en un lugar más relajado para que así la recuperación sea más rápida.

Los días posteriores a recibir al alta Antonio no ha parado. Se ha dejado ver en televisión, también en un evento oficial donde recibió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes de la mano de Felipe y Letizia. Las salidas del hospital para ir a las consultas médicas han hecho no solo que las cámaras y los reporteros lo persigan, sino que muchos fans han querido acercarse a él para felicitarlo por superar el Covid y para hacerse fotos. Aunque ha atendido a todos con una gran sonrisa, estos factores hacen que su recuperación sea más lenta. Necesita un ambiente de calma y relax, por lo que ha pensado que lo mejor es trasladarse al norte por un tiempo.

Antonio se instalará en Comillas en los próximos días

Ahora le espera a Antonio una época de buena alimentación y de hacer mucho deporte para recuperar poco a poco la musculatura que ha perdido por haber estado en una cama durante tantos días. Toca dar paseos y en Comillas tiene la comodidad de hacerlo en un ambiente que a él le parece inigualable. Hay que recordar que Antonio Resines tiene allí una casa con vistas al mar, lo que le permitirá, además, respirar aire puro.

Pero que no cunda el pánico, porque el retiro profesional no ha llegado para Antonio. El actor solo estará instalado en el norte una temporada, hasta que se recupere, ya que en Madrid tiene muchos planes. Y es que está deseando volver al trabajo y cumplir así con compromisos que tuvo que dejar aparcados por culpa de su ingreso.

Toca recuperarse poco a poco

Durante la entrega de premios otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte que reconoce el talento y la trayectoria de algunos de nuestros personajes más relevantes, Antonio Resines compartió con todos cómo se encuentra: «Me encuentro baldado», confesaba ante numerosos compañeros de profesión y ante los reyes, cuya presencia no impedía que hablara con total normalidad de su dolencia. «Puedo andar, cosa que hace tres semanas no podía. Puedo andar incluso sin la muleta, cuando he visto las escaleras de la tarima casi me da un infarto pero han tenido el detalle los reyes, el ministro y la presidenta de bajar«, decía.

