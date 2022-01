Antonio Resines llevaba varias semanas luchando contra el coronavirus, sin embargo, por fin ha podido vencer la batalla. El actor ha abandonado la UCI del Hospital Gregorio Marañón, donde permanecía desde hacía desde un mes con un cuadro médico complicado. Ha sido la actriz Fiorella Faltoyano la que este viernes ha comunicado la excelente noticia: «Esta foto es para contaros que Resines sale mañana de la UCI donde ha permanecido mas de un mes luchando contra el Covid…Y ha ganado la batalla. Estoy muy contenta y quería compartirlo con vosotros». Si bien había una enorme preocupación por su estado de salud, parece que el querido actor ha remontado y salido del bache en el que estaba inmerso. Esta última hora ha alegrado enormemente a aquellos que le quieren y es que son muchos los que estaban pendientes de su evolución desde que acudiera a la clínica en el mes de diciembre.

Su recuperación es un hecho, aunque este paso hacia adelante no ha extrañado después de las declaraciones de Cayetana Guillén Cuervo. Compañera de profesión y amiga de Antonio Resines, explicó hace tan solo unos días que el actor se encontraba mejor, aunque no quiso entrar en demasiados detalles. «Hasta ahí puedo leer porque es su familia quien tiene que decirlo, pero sé que está mejor, que son buenas noticias», espetó. Este alentador mensaje no fue el único que vio la luz, pues otros rostros conocidos como, por ejemplo, Loles León comentó que, a pesar de que su recuperación sería lenta, ya había «pasado lo peor». «Va a tener mucho tiempo de recuperación y de todo, pero está mucho mejor y ya ha salido de lo duro y ha podido», apuntó muy emocionada.

Han sido muchos los que han mandado ánimos y fuerza públicamente a Antonio Resines, quien, a buen seguro, habrá sido consciente del cariño que se le profesa en el mundo del espectáculo. A su lado desde entonces ha contado con la incansable ayuda de Ana Pérez Lorente, su mujer y la que ha sido su bastón durante todo este tiempo. Aunque la esposa de Resines prefería no comentar nada acerca de cómo se encontraba su marido, en todo momento se ha mostrado muy agradecida por la preocupación de famosos y anónimos.

A pesar de que Antonio Resines estaba vacunado, contrajo la enfermedad y el 22 de diciembre del pasado año fue ingresado. Amigo de sus amigos y una excelente persona, según aquellos que han tenido la oportunidad de conocerle, cada día ha recibido mensajes para saber cómo avanzaba. Fue hace tan solo unos días cuando el también actor Juan Echanove se preguntó en televisión qué pasaría si Resines no venciera esta lucha contra el covid. «Yo no sé qué pasaría conmigo si mi amigo Resines no saliera de esto. Todos los días cuando me levanto, lo primero que pienso es mi amigo Resines está luchando”, deslizó en ‘El Objetivo’. Afortunadamente, Resines evoluciona favorablemente.

