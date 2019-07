6 Proyectos de futuro

A pesar de que había confesado que no se había planteado qué va a hacer a partir de ahora, Antonio terminó compartiendo cuáles son sus próximos planes. «Hace 20 años que no tengo vacaciones en el mes de agosto, tanto hace que se me ha olvidado. Me falta divertirme con mi familia en el mes de agosto», dijo, anticipando lo que parece ser una escapada veraniega.