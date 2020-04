En las últimas semanas hemos podido ver a una Rocío Flores muy vulnerable. La joven está viviendo la etapa final de ‘Supervivientes’ con las emociones a flor de piel y se ha derrumbado en varias ocasiones cuando le han mencionado a su madre, Rocío Carrasco, y la nula relación que mantiene con ella. La joven está dispuesta a dar su brazo a torcer y ha confesado que en ocasiones la echa en falta.

«Cuando nos dieron la noticia del coronavirus todo el mundo tenía noticias de su padre y de su madre y yo era la única que no. ¿Me encantaría tener relación con ella? Pues sí ¿Y que es mi madre y no la tengo? Pues es la verdad. Pero estoy cansada de que se utilicen ese tipo de cosas en mi contra porque creo que no me lo merezco», confesaba la joven con la voz quebrada. Durante la gala del pasado jueves, y después de decir esas palabras, la nieta de Rocío Jurado se venía abajo y confesaba entre lágrimas que le encantaría tener una buena relación con su madre al igual que Jorge Javier Vázquez tenía con la suya. «Soy persona y tengo corazón. Las cosas me duelen«, decía con los ojos vidriosos.

Después de la gala, Flores se abría en canal con Barranco y le explicaba la visión que tenía la gente de ella. La joven aseguraba que no la conocían y que la actitud que tenía era por todo lo que había pasado y que le salía ser así para proteger a su hermano. Una vez escuchadas las palabras de la concursante, Jordi González en ‘Conexión Honduras’ le preguntaba a Antonio David Flores si estaría dispuesto a darle algún consejo a su exmujer con el fin de que el acercamiento se pudiera dar dentro de un tiempo.

El consejo de Antonio David a Rocío Carrasco

El colaborador de ‘Sálvame’ se mostraba muy sereno y con el ánimo de intentar mediar entre su hija y su exmujer reconocía que para que volvieran a retomar la relación habría que dejar a un lado todo las luchas y peleas que han tenido lugar en el pasado. «Es una situación que lleva muchos años, al final está su hermano que viene detrás y ella hizo ese alegato. Es normal que hablara de su madre, yo siendo padre se me removería por dentro algo. Lo que entiendo después de lo que vi de Rocío y lo que pedía y la forma en la que hablaba es simplemente que su hija está reclamando que ya va siendo hora. No solo por ella, sino por su hermano y que ya va siendo necesario«, reconocía Antonio David.

Más tarde proseguía y reconocía que la hija de Rocío Jurado se estaba perdiendo muchas cosas. «Sería un buen momento para que volvieran a hablar. Es una lucha, una separación de muchos años, con muchos problemas. Una vez que han pasado tantos años, con la madurez que te dan los años… hay que apartar rencores y daños y quedarse con la esencia, un padre o una madre que reclama cierta cariño«, reflexionaba. Asimismo, dejaba claro que no estaba pidiendo que Rocío Carrasco interviniera en el programa y llamara a su hija, sino se refería a que una vez que salga la joven de Honduras deberían tener una conversación.

A su lado, Gloria Camila ha apoyado el consejo de Antonio David y ha mostrado su respeto hacia el deseo de su sobrina. Sin embargo, también ha tenido tiempo de lanzarle una pullita a su hermana: «Espero que la madre esté viéndolo y ceda un poco«.

Lo que le pidió Rocío Flores a su madre

En la gala del pasado jueves, Rocío Flores se abrió como nunca lo había hecho antes y gracias a Jorge Javier Vázquez le lanzó una petición a su madre (por si estaba viendo el programa). «Le diría que quizá estaría bien tener un acercamiento por mi parte y sobre todo por el que viene detrás de mí. Yo al final soy mayor, pero mi hermano se está criando sin su madre. Mi vida va más allá de un episodio, tengo 23 años pero me ha tocado vivir mucho. Si no lo hace por mí, que lo haga por el que viene detrás, mi hermano. Todos sabéis que David es una persona muy especial y necesita a su madre. Quiero asegurarme que nunca le va a faltar de nada, que tenga su futuro asegurado y sus cosas. Lo demás me sobra. Él es mi prioridad», decía entre lágrimas la concursante desde Cayos Cochinos.