Mediaset ya ha confirmado que Paz Padilla deja de formar parte de su plantilla. El motivo que aluden es que la presentadora dejara plantado el programa ‘Sálvame’ tras una bronca con Belén Esteban, un despido sobre el que ella no se ha pronunciado todavía. Sí lo ha hecho Antonio David Flores, que como ella vio como la cadena prescindía de sus servicios como colaborador justo después de estrenarse ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. En su canal de Youtube ha contado cuál es su teoría sobre lo sucedido, pues considera que su final en Telecinco está relacionado directamente con la docuserie en la que de forma indirecta él era uno de los protagonistas.

«Es una pena que una cadena de televisión prescinda de una cara amable, porque últimamente parece que se deshacen o los esconden. El viento que corre a favor está lleno de caras indeseables», comienza diciendo. Él ya como extrabajador cree que Paz no siguió la supuesta hoja de ruta que les habría aconsejado la productora La Fábrica de Tele, razón por la que habría dejado de interesarles. «Todo esto tiene un trasfondo mucho más allá de lo que nos han vendido (…) Paz Padilla no participó del pensamiento único impuesto a raíz del documental por los dueños de la productora ‘LFDLT’. Ellos impusieron una serie de directrices a seguir, y Paz fue una de las personas honestas que se mantuvo en su convencimiento y no tragó esas directrices marcadas porque ella no compró la historia del documental», comenta el malagueño en su último vídeo. Una visión que choca directamente con la dada por Mediaset.

La desaparición de Paz Padilla multiplicó los rumores acerca de su futuro televisivo. Muchos dieron por hecho que habían finalizado con ella su relación contractual debido a la bronca con Belén, a su discurso antivacunas y a la mala audiencia que consiguió en las Campanadas. Las explicaciones de Mediaset llegan tras la exclusiva de Lecturas en las que anunciaban el despido de Paz Padilla: «Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero». Ahora la gran pregunta es si la humorista moverá o no ficha y demandará a la cadena o seguirá centrada en otros proyectos profesionales.

Antonio David no solo ha centrado su última publicación en Paz Padilla. También ha hablado sobre los motivos por los que ha estado ausente y estos no son otros que la enfermedad de un familiar. En concreto, de su madre, quien ha estado ingresada y quien afortunadamente se encuentra mucho mejor. «Hemos tenido unos días complicados en casa. Mi madre no ha estado bien de salud, pero afortunadamente ya se ha recuperado (…) Quiero darle las gracias al hospital por el trato recibido, y quiero darles también las gracias a mis hermanos por cuidarla. Este directo te lo dedico, mamá», ha dicho.

