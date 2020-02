No corren tiempos buenos para Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado reapareció en la presentación del musical de su madre, ‘Que no daría yo por ser Rocío Jurado’, en Madrid, donde incluso dio una rueda de prensa después de muchos años en silencio, donde incluso estuvo a punto de romperse. Ahora, ha perdido su batalla legal contra Olga Moreno, la mujer de su ex, Antonio David Flores.

Rociito la demandó por atentar contra su honor, una causa que la juez del Juzgado de primera instancia número 3 de Alcobendas ha desestimado, según adelanta ‘Lecturas’. Ahora, es el exguardia civil quien reaparece y se pronuncia, muy orgullosa, de la victoria de su mujer, Olga Moreno. Es la primera que gana después de las batallas legales que tienen desde 2009. Pincha y escucha lo que tiene que decir al respecto Antonio David Flores.

Escucha las palabras de Antonio David tras la victoria de su mujer