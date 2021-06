Después de tres meses alejado de los medios, el malagueño ha hablado del difícil momento que atraviesa a raíz de la muerte de Mila Ximénez y tras la emisión del documental de Rocío Carrasco.

Después de tres meses alejado y recluido en su domicilio de Málaga, Antonio David Flores ha salido del ‘autoexilio’ mediático que se había impuesto tras la emisión del documental de Rocío Carrasco para dejarse ver en el tanatorio de la M-30 de Madrid tras el fallecimiento de Mila Ximénez.

Su prolongado silencio, consecuencia de los durísimos testimonios vertidos por su ex en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, -que provocaron su despido de ‘Sálvame’-, es la señal inequívoca del difícil momento que atraviesa. Dos días después de reaparecer públicamente en el último adiós a la colaboradora de ‘Sálvame’, el malagueño ha roto su silencio para contar en primera persona el infierno que ha vivido en el último año. «Está siendo uno de los más duros de mi vida», ha revelado en una entrevista concedida a ‘La Razón’.

El complicado momento de Antonio David Flores

Las declaraciones de la hija de Rocío Jurado han causado un profundo dolor a él y a toda su familia. Y le ha resultado muy duro levantar cabeza. Por suerte, según ha explicado al citado diario, ha contado con el apoyo incondicional de los suyos. Tiene claro que no se puede «permitir el lujo de caer», pero son horas bajas.

A su complicada situación personal y familiar se suma el dolor tras la pérdida de su amiga y excompañera de Telecinco. «Se ha ido mi ‘granada media’, mi gran consejera y apoyo», ha confesado. A la sevillana, a la que consideraba una mujer «generosa» y «con un gran corazón», estaba muy unido desde hace años.

Ha sido precisamente el afecto que sentía por Mila el que lo ha hecho abandonar su aislamiento para trasladarse a Madrid para dar un último adiós a Mila. Un gesto que le supuso afrontar un tenso reencuentro con sus compañeros de ‘Sálvame’. Y es que muchos de ellos le han dado la espalda tras conocerse las declaraciones de Rocío Carrasco en su docuserie. Algunos de ellos, como Terelu, Alejandra Rubio y Chelo García Cortés, que estaban en el interior del tanatorio, salieron nada más verle.

Aunque no se ha pronunciado sobre el rechazo de quienes fueron sus colegas en ‘Sálvame’, el vacío que le han hecho sus otrora compañeros de fatigas también le provoca un enorme malestar. Pero el malagueño, acostumbrado a pelear, no se da por vencido. Y no quiere perder los ánimos. Ahora quiere centrarse en su familia, que lo necesita más que nunca, y prepararse para el inminente regreso de Olga Moreno cuando su aventura en ‘Supervivientes 2021‘ llegue a su fin.

Este fin de semana, Antonio David reaparecerá en una entrevista para un canal de Youtube. El colaborador ha aceptado romper su silencio gratis hablando con un presentador que le ha mostrado su apoyo en estos momentos tan delicados.