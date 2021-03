Tenemos las primeras imágenes de Antonio David Flores horas después de que se emitiera el documental de Rocío Carrasco y se anunciara su despido de Mediaset

Han sido unas horas muy complicadas para el entorno de Rocío Carrasco. Este domingo, Rociíto habló de su intento de suicidio el pasado 5 de agosto de 2019 debido al continuo acoso y los malos tratos por su exmarido, Antonio David Flores. Un demoledor testimonio que no ha dejado a nadie indiferente. Tras la emisión de este documental, que tiene el nombre de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, se ha anunciado el despido de Antonio David de ‘Sálvame’, donde era colaborador habitual, y del resto de programas de Mediaset. Una noticia que llega tan solo unas semanas antes de que su actual mujer, Olga Moreno, se marche a Honduras para participar en ‘Supervivientes’.

Tras todo esto, el que fuera Guardia Civil ha reaparecido. El que fuera colaborador de televisión ha sido captado en Málaga, donde también reside su hija, Rocío Flores, y a la que hemos visto hace escasos minutos saliendo de su encierro. Esta ha sido la primera aparición de Antonio David Flores tras las duras acusaciones de su exmujer y de su despido fulminante de Telecinco. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Antonio David Flores guarda silencio y anuncia que hablará más adelante

Tala y como se pueden ver en las imágenes anteriores, el que fuera Guardia Civil prefiere guardar silencio y no responder a las duras acusaciones que ha vertido Rocío Carrasco en su nombre y por las que ha terminado quedándose sin trabajo. Lo único que Antonio David Flores tiene que decir es que prefiere hablar cuando se emita el documental al completo: «Es que, sabes qué ocurre, que hablaré cuando llegue ese momento, no hay más, estoy muy tranquilo, no hay más», ha dicho visiblemente tranquilo y sin querer dar muchos más detalles sobre este tema. Antonio David asegura que está muy tranquilo.

Su hija, Rocío Flores, otra de las grandes protagonistas de este lunes, tampoco ha querido hablar sobre lo ocurrido aunque sí ha denunciado públicamente el veto de Telecinco. La joven asegura que este domingo intentó ponerse en contacto con el programa, pero sin recibir respuesta alguna.

El que fuera Guardia Civil, en el punto de mira

Está siendo un día muy agridulce para el colaborador. Según se ha revelado, el colaborador ha sido despedido, por lo que no está previsto que aparezca en los próximos días en ninguno de sus espacios de televisión. Tampoco en ‘Sálvame’. Carlota Corredera lo ha confirmado pasadas las 4 de la tarde a través de un comunicado en el que revelan su cese como trabajador. Mediaset ha rescindido de Antonio David después de las brutales confesiones de Rocío Carrasco. Tal y como vaticinó Jorge Javier Vázquez, debía estar preparado para la guerra, pues Rocío iba a por todas, un presagio que se ha cumplido de principio a fin.