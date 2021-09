«Esto solo acaba de empezar», ha manifestado el malagueño a través de Instagram donde ha expuesto cómo se sintió cuando le despidieron de ‘Sálvame’.

Antonio David Flores vuelve a ser protagonista, esta vez con motivo de la batalla legal que inició contra productora ‘La Fábrica de la tele’. La justicia le ha dado la razón y ha decretado que su despido de ‘Sálvame’ -tras la emisión del primer capítulo del documental de Rocío Carrasco- fue «nulo por vulneración de su derecho fundamental al honor». Una noticia que ha querido celebrar con sus seguidores en Instagram donde ha compartido un largo mensaje en el que expone cómo se sintió aquel lunes en el que le cerraban las puertas del magacín de Telecinco. Además, lanza una seria advertencia. «Voy a luchar hasta el final y van a pagar uno por uno por todo el daño que me han hecho a mí y a los míos».

«Aún no ha habido un día en el que no me haya acordado de ese lunes 22 de Marzo, el día de mi despido de ‘Sálvame’. No porque dejase de trabajar con ellos sino por los motivos que delante de toda España estaban dando. Sentí vergüenza, miedo, no podía creerme lo desprotegido que estaba», ha afirmado el malagueño en este último ‘post’. Añade que no podía creer «ni las razones que se daban ni el escarnio público al que me sometieron a mí y a mi familia durante meses».

Reconoce que ese día fue «uno de los peores» de su vida en el que, incluso, le costó levantarse de la cama. «Recuerdo a mi abogado/amigo Iván Hernández con lágrimas en los ojos decirme, David, esto hay que arreglarlo dónde hay que arreglarlo, en los juzgados. Sé que es difícil pero ahora te toca aguantar y ser fuerte porque les llegará su merecido. Esas horas, días, semanas encerrados en un despacho dándole vueltas a todo, minutando cada programa y preguntándome, ¿Cómo es posible que nadie haga nada? ¿Cómo es posible que la justicia no haya creído conveniente ni juzgarme por maltrato y la Fábrica y sus titiriteros se dediquen a llamármelo sin ningún reparo? Iván me dijo, van a pagar por todo esto David y un día se dará la vuelta. Ni la gente ni la justicia es tonta, y lo verás».

«Voy a luchar hasta el final»

Antonio David Flores ha querido recalcar que este viernes con la sentencia llegó ese día que estaba esperando. «Sigo emocionado leyendo cada muestra de cariño, cada mensaje de mis compañeros, cámaras, periodistas, gente de la calle que sin conocerme me han dicho ‘David no estás solo’, ‘David estamos contigo’, ‘Van a pagar por todo’. Solo quería deciros que GRACIAS. GRACIAS por haberme cogido de la mano y por no haberme dejado caer».

Termina haciendo alusión a que la «vergüenza» que sintió en su momento por su despido, hoy se ha convertido en «una fuerza inquebrantable. No solo por mí, sino por todos aquellas personas a las que les puede pasar algo parecido el día de mañana». Además, lanza una seria advertencia: «Voy a luchar hasta el final y van a pagar uno por uno por todo el daño que me han hecho a mi y a los míos. Esto solo acaba de empezar y es el pequeño paso de la gran caminata que nos espera». Explica que se siente «fuerte» y también «acompañado». Incluye esta nota de agradecimiento: «Querido Iván Hernández, Querida Isabel Cruz, Almudena, David… ni viviendo 3 vidas os podré agradecer una cuarta parte del trabajo que habéis hecho conmigo y del trabajo que seguís haciendo».