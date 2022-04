El cumpleaños de Antonio David Flores marca un antes y un después en su relación con Marta Riesco. Un día especial en el que el malagueño y su pareja han compartido su primera imagen pública. Asimismo, el excolaborador ha querido disfrutar de la celebración en familia. Ha viajado a su Málaga natal para estar rodeado de sus seres queridos, entre ellos, no ha faltado su ex, Olga Moreno. No solo eso, también ha hablado alto y claro ante la prensa. Se ha pronunciado sobre la relación que actualmente mantiene con la que aún sigue siendo su mujer, además, ha explicado cómo está su romance con la periodista. Dale al play y no te pierdas todos los detalles.

Ha sorprendido mucho que durante su aniversario, Antonio David Flores haya estado arropado por Olga Moreno. Algo que él ha zanjado recordando que siempre continuarán siendo una familia. «Parece ser que no puede haber una separación y dentro de esa separación las personas se lleven bien. No nos llevamos mal y hay una relación estupenda desde hace muchos meses», ha insistido.

Antonio David Flores, feliz con Marta Riesco

El que fuera colaborador de Telecinco ha querido subrayar que su nuevo romance atraviesa un buen momento. A pesar de que recientemente tuvieron un altibajo, finalmente las aguas han vuelto a su cauce y se han reconciliado. «Quiero decir que estamos muy felices», ha señalado.

Además, ha querido sacar la cara por su hija, Rocío Flores, para que no se la incomode con preguntas sobre Olga Moreno. «Hay una relación estupenda desde hace muchos meses, eso por un lado. Quiero que quede claro». También ha explicado que mantienen un nexo absolutamente cordial. El cariño sigue intacto y, por supuesto, el respeto. «Eso va a seguir manteniéndose en el tiempo», ha recalcado.

Una de las grandes sorpresas que nos deja el cumpleaños de Antonio David Flores es la estampa de unión familiar. Olga Moreno ha querido estar presente en la celebración y se dejaba ver muy elegante del brazo de la que hasta hace pocos meses era su suegra. Y es que no se esperaba verla de nuevo junto a su expareja. Su amiga íntima, Raquel Bollo aseguró el día anterior que no tenía intención de hacer acto de presencia. Durante los últimos meses, la sevillana ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano evitando las preguntas de la prensa.

Esta aparición pública se produce tan solo unas pocas horas después de que Marta Riesco oficializara su noviazgo en redes con el malagueño. La pareja no solo se ha reconciliado, también parece que comienza a vivir su historia de amor con total normalidad. Una de las principales condiciones que ha puesto la periodista para dar una segunda oportunidad a Antonio David Flores.

