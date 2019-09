Antonio David Flores firma su entrada a ‘GH VIP7’

7 Alba Carrillo vs Antonio David

En enero de 2018, y después de que Antonio David Flores realizara una entrevista hablando mal de la madre de sus hijos, Alba Carrillo -amiga de Rocío Carrasco- escribió un blog para la revista ‘Semana’ donde le calificó de «esperpéntico, dramático, satírico, zafio y destructivo». Unas palabras que no sentaron nada bien al ex guardia civil, ya que confesaba no conocer a la modelo.